Coco Levy revela que atraviesa una fuerte depresión tras la muerte de su madre y su hermano

El exproductor Coco Levy ha revelado en recientes entrevistas del profundo proceso de duelo que ha vivido tras las pérdidas de su madre, Talina Fernández, y su hermano, Pato Levy.

Estas muertes, ocurridas en un corto periodo, lo han llevado a una profunda depresión, según lo dio a conocer también su sobrina, Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy.

Hace unos días, Paula Levy compartió con los medios detalles sobre el estado emocional de su tío, mencionando que atraviesa un momento sumamente difícil. La muerte de Talina Fernández, hace poco más de un año, y la reciente pérdida de Pato Levy, ocurrida hace apenas tres meses, han impactado profundamente a Coco.

Paula aclaró que, aunque no tiene conocimiento de que su tío haya atentado contra su vida, es evidente que el dolor lo ha afectado considerablemente.

“Sé que la está pasando muy mal. Al final, fueron demasiadas pérdidas muy rápido: mi abuela, su hermano, y su otro hermano, todo en un año. Se nos fue la vida... se va toda la gente de la nada. Coco vivía ahí, y esas personas eran todo para él”, expresó Paula en la entrevista.

Coco Levy habla abiertamente sobre su depresión

Coco Levy rompió el silencio sobre su estado emocional en una entrevista para el programa HoyDía. En la conversación, confesó lo complicado que ha sido este tiempo para él, destacando que ha recurrido a terapia para sobrellevar el duelo.

Aunque no afirma estar completamente recuperado, sí se esfuerza por encontrar maneras de continuar.

“De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien, no quiere decir que estoy bien, no quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas”, compartió el exproductor.

Levy también confesó que hubo momentos en los que cuestionaba el sentido de levantarse al día siguiente, pero ha decidido que, en algún momento, debía renacer y reconstruir una vida llena de nuevas emociones y experiencias.

“Dios me está dando la maravilla de encontrar a esas gentes que siempre estuvieron ahí", afirmó, refiriéndose a las personas que lo han acompañado en este proceso de recuperación.

Coco Levy sigue enfrentando un duro proceso de duelo, pero sus declaraciones muestran que quiere salir adelante a pesar de las circunstancias.

