¿Coco Levy en depresión? Productor reconoce que no tiene planes a futuro: “La estoy pasando gacho”

Los últimos años no han sido nada fáciles para Coco Levy. En 2023, lidió con la muerte de su madre, Talina Fernández, y, tan solo un año después, perdió al único hermano que le quedaba, Patricio Levy Fernández, más conocido solo como Pato Levy.

El próximo 29 de abril, se cumplen 20 años desde que su hermana, Mariana Levy, falleció a causa de un infarto durante un asalto en la Ciudad de México.

A raíz de lo sensible de esta fecha y la pérdida de sus familiares, el productor reconoció que no ha estado bien emocionalmente. Incluso, confesó que hay días en los que solo un pensamiento ronda por su mente.

¿Coco Levy está deprimido? Esto declaró el productor

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Coco admitió que el aniversario luctuoso de Mariana lo pone bastante nostálgico, pero ese sentimiento ha crecido desde la muerte de su madre y hermano.

“Toda esta semana es muy sensible. Toda esta semana es cuando Mariana nació, cuando Mariana murió. Cuando la matriarca de la familia, mi abuela Francesa murió. Toda esta semana es una semana que no es linda”, expresó con evidente tristeza.

El también músico señaló que, desde hace años, ya no celebra su cumpleaños, el cual cae un día después de la fecha en la que su hermana perdió la vida.

“Mi cumpleaños es el 30 (de abril), pero, pues, ya hace más de 20 años que no festejo porque, pues, para mí, son días terribles”, manifestó.

¿Coco Levy se siente solo?

Durante la conversación, fue cuestionado sobre cómo se ha mantenido fuerte frente a tantas pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida. En respuesta, reconoció que, en ocasiones, no sabe cómo seguir adelante.

Coco Levy “Lo platicaba con la persona que fue mi nana y ahora es mi familia. Le platicaba que yo ya ahorita, pues no sé mucho. Hay muchos planes que tiene mucha gente y, para mí, en realidad yo no quiero ninguno. O sea, ¿de dónde me agarro? Del único pensamiento de que, por alguna razón, aquí sigo, y los demás no”

Coco reflexionó que “no importan las cosas en esta vida, sino el elenco”, por lo que ahora no sabe qué hacer sin “su elenco”, afirmando que hace todo lo posible para “aguantar” y enfocarse en su vida profesional: “Siento que la estoy pasando gacho y no está fácil”, manifestó.

Coco Levy reconoce que se ha acercado a médiums para hablar con sus familiares

La celebridad contó que ha ido en reiteradas ocasiones con la médium Concheta Bertoli para buscar algún tipo de alivio ante las pérdidas que ha sufrido.

“Yo he hablado con Concheta, dos o tres veces, y siempre me dice cosas espectaculares y siempre me dice de amor y de ánimo, de echarle ganas. Pero sí cuesta trabajo estar solito y encontrar las ganas para seguirle”, concluyó.

Cabe destacar que, en su momento, José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, también dijo haber usado los servicios de una médium para comunicarse con Talina y Pato. Aunque no dio detalles de las pláticas, afirmó estar feliz de acercarse a aquellos familiares que han trascendido.

