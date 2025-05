José Emilio dedica emotivo mensaje a su madre Mariana Levy en su aniversario luctuoso número 20

Este 29 de abril del 2025 se cumplieron 20 años de la trágica muerte de Mariana Levy, y su hijo menor, José Emilio Fernández Levy, conmovió a miles de personas al compartir un mensaje lleno de dolor y amor en su cuenta de Instagram.

La actriz falleció en 2005 tras sufrir un infarto mientras intentaba buscar ayuda para su familia de un intento de asalto en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec. Su muerte dejó un vacío enorme en la televisión mexicana y en su familia, especialmente en sus tres hijos, María, Paula y Emilio, quienes se dirigían a festejar el Día del niño. Ahora han quedado marcado por la ausencia de su madre.

Talina Fernández y Mariana Levy

¿Qué escribió José Emilio, hijo de Mariana Levy, en su mensaje de duelo?

A través de una historia de Instagram, José Emilio, quien aún no había cumplido un año cuando murió su mamá, publicó una tierna fotografía de su infancia junto a Mariana. Acompañó la imagen con un extenso texto que arrancó suspiros y lágrimas entre sus seguidores. “Hoy 29 de abril es un día pesado y difícil para mí. Hoy hace 20 años mi madre dejó el plano terrenal”, escribió. Y agregó con honestidad:

“Despertar con mensajes de ánimo de seres queridos me parte el alma porque me recuerda que mi madre ya no está conmigo”. José Emilio Fernández Levy

El joven no ocultó lo difícil que ha sido crecer sin ella: “No he aprendido a vivir sin tu ausencia. Me cuesta mucho. El día que comprenda cómo vivir sin ti escribiré un libro”.

¿Cómo ha enfrentado José Emilio la ausencia de Mariana Levy?

La emotiva carta no se quedó en el lamento, también reflejó un mensaje de fortaleza y resiliencia. José Emilio, ahora un adulto joven, contó que está intentando vivir con sentido y esperanza, haciendo honor a su madre: “Le estoy echando todas las ganas del mundo a la vida, para así encontrar motivos para ser feliz. Para cumplir los sueños de ese Emilio de 5 años que quería y quiere ser un hombre de bien, un hombre grande y un hombre de valor”.

A pesar del dolor, el hijo de Mariana Levy dejó claro que busca transformar esa pérdida en motivación para crecer como persona. Su mensaje reflejó madurez, vulnerabilidad y una conexión profunda con la memoria de su madre. “Sé que lo voy a hacer si sigues a mi lado toda la vida, si me sigues acompañando en todos mis momentos, en los malos y los buenos”, expresó con total honestidad.

En su publicación, también recordó una frase que ha tomado como inspiración para su vida diaria: “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. Con emoción añadió: “Puedo decirle a la gente que tú sigues estando detrás de mí, minuto tras minuto, día”.

¿Cómo fue la trágica muerte de Mariana Levy en 2005?

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 a los 39 años, víctima de un infarto fulminante cuando presenció un asalto. Aquel día, la actriz iba en su camioneta acompañada por su hija María, su madre Talina Fernández, y su esposo en ese momento, José María Fernández “El Pirru”. El episodio ocurrió en la Ciudad de México, justo cuando se dirigían a un parque de diversiones para festejar el día del niño.

“Vio venir a un hombre con una pistola. Ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando. Entonces se baja (Mariana) del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, relató Talina Fernández, quien falleciera en junio de 2023.

La noticia paralizó al mundo del espectáculo y al país entero. Mariana, hija de la entrañable periodista Talina Fernández, ya contaba con una sólida carrera en la televisión, destacándose en telenovelas como La pícara soñadora y Amor real. Su muerte no solo dejó en shock a sus fanáticos, también marcó para siempre la vida de sus hijos, quienes desde entonces han vivido bajo la sombra de su ausencia.

Tras el fallecimiento de Mariana, su madre, Talina Fernández, se convirtió en el principal sostén de sus nietos, sobre todo de José Emilio, con quien mantuvo una relación muy cercana hasta su propio fallecimiento en junio de 2023. Hoy, dos décadas después, el recuerdo de Mariana permanece firme en la memoria colectiva y en el corazón de sus hijos.