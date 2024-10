Gala Montes reacciona a ser llamada la ‘Novia de México’ ¿lista para un enfrentamiento legal por el mote?

La actriz Gala Montes finalmente rompió el silencio respecto a la controversia generada tras ser nombrada la ‘Novia de México’ por sus fanáticos en redes sociales. El uso de este título para nombrar a Gala, habría provocado una reacción negativa en Angélica Vale pues desde los años 60 se le atribuye a su madre, Angélica María

En TVNotas te contamos que una fuente cercana a Angélica María y Angélica Vale confirmó que esta última está muy molesta por la comparación.

Según la fuente, Angélica Vale manifestó su descontento y expresó su intención de pedirle a Gala que cambie su apodo a “la Gala de México”. “Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por La casa de los famosos México”, comentó.



Recordó que el título fue otorgado a Angélica María por el periodista Octavio Alba en la década de los 60 y aseguró que no permitirá que nadie lo utilice para ganar fama.

Además, revelaron que el nombre de la ‘Novia de México’ está registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y fue renovado recientemente, lo que otorga protección legal al título.

La fuente agregó: “Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.

Finalmente, nuestra fuente nos reveló que aunque Angélica María podría ser más comprensiva, su hija parece dispuesta a tomar acciones legales si es necesario. “Que los fans vayan cambiándole el título a ‘La Gala de México’. Ya el tiempo lo dirá”, concluyó la fuente.

¿Qué dice la ley sobre usar un nombre registrado?

Consultamos a la abogada Gloria Alatorre sobre el uso de un nombre registrado y nos dijo:

“Un apodo, un nombre, un título que esté registrado no puede ser utilizado, salvo que la persona lo permita. Si se utiliza sin su consentimiento, se sanciona con multas que van desde 20 mil pesos hasta los 500 mil por cada día que se cometa la infracción. En caso de reincidir y seguir utilizándolo, se podría sancionar con prisión de 6 meses hasta 6 años”.



Gala Montes reacciona al apodo que los internautas le dieron y a la posibilidad de ser demandada por Angélica María

El pasado lunes 30 de septiembre se llevó a cabo la conferencia de prensa de los cinco finalistas de La casa de los famosos México, donde la prensa aprovechó la oportunidad para informarle a Gala Montes sobre el apodo que sus seguidores le han otorgado: “La novia de México”.

Durante el evento, la actriz también fue puesta al tanto de la controversia que este título ha generado y la posible demanda que podría enfrentar por parte de Angélica María, quien ha sido conocida como “La novia de México” desde la década de los 60.

Al ser cuestionada sobre el tema, Gala Montes reaccionó con humor y algo de sorpresa, respondiendo: “No, pues esperemos que no demande, oye, pero pues gran apodo”.



Aunque la situación podría derivar en un conflicto legal, Gala pareció tomarlo con ligereza en ese momento, consciente de la magnitud del apodo pero sin mostrar preocupación inmediata.

En la misma conferencia, la actriz también admitió que no tenía conocimiento pleno de todo lo que había sucedido en el exterior durante su participación en el reality show, dado que los finalistas aún no tenían acceso a sus teléfonos.

“No me imaginé todo lo que iba a suceder. No tenemos teléfono todavía, no sabemos bien qué ha pasado. Creo que va a ir cayendo el veinte conforme vaya pasando el tiempo”, confesó.