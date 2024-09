¡A Angélica le Vale! Si Gala Montes usa ‘la Novia de México’ la demandaría y podría hasta pisar la cárcel

Una fuerte polémica se generó cuando los fans de Gala Montes, una de las favoritas de LCDLFMX, la nombraron en redes como la ‘Novia de México’. Angélica María ha tenido ese título desde los años 60 y su hija, Angélica Vale está muy molesta. Asegura que el nombre le pertenece a la actriz. Platicamos con una persona allegada a ambas y esto nos dijo.

“Angélica Vale dice que le pedirá a Gala que se cambie el mote a la ‘Gala de México’. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por LCDLFMX”.

“Dice que es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Considera que es una falta de respeto a su mamá, quien fue nombrada así por el periodista Octavio Alba en la década de los 60. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”.

Mira: Nodal y Cazzu: Revelan más detalles de su encuentro en la fiesta de su hija ¿Reconcilación?

Gala ha sido llamada ‘La novia de México’, pero ese título lo tiene Angélica María / Instagram: @galamontes @angelicamariaoriginal

Gala Montes: en redes la llaman ‘La novia de México’ ¿Qué dijo Angélica María cuando se enteró?

“Es una dama, pero sí se molestó mucho y trató de calmar a su hija. Angélica María frente a los medios no va a entrar en detalles. Vale le dijo: ‘No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo, pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de La casa se lo voy a decir’”.

Gala aún no está enterada de su apodo por estar encerrada en el reality. “Ya se lo han gritado los fans afuera de La casa, pero la ‘Vale’ dice: ‘Que no se la crea. Que ni se lo ocurra utilizar ese apodo estando afuera, porque la demandamos’”.

“Lo que el público no sabe es que hace muchos años Angélica María registró el nombre de la ‘Novia de México’ ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Este no puede ser utilizado en ninguna circunstancia. Este año le tocó renovar el trámite y queda protegido. Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.

Checa: ¿Pepillo Origel se retira de los medios? ¡Él revela todo!

Angélica Vale defenderá a su mamá / Liliana Carpio / TVNotas

¿Ángelica María demandaría a Gala Montes?

“Ella se toca un poco más el corazón. Es muy noble, pero no es tonta y tampoco va a permitir que quieran pasar sobre ella. A Vale sí le vale. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no se burlen de su mamá. Si Gala usa ese nombre, tendrá que pagar mucho dinero”.

“Que los fans vayan cambiándole el título a la ‘Gala de México’. Ya el tiempo lo dirá”, concluyó.

¿Qué dice la ley sobre usar un nombre registrado?

Consultamos a la abogada Gloria Alatorre sobre el uso de un nombre registrado y nos dijo:

“Un apodo, un nombre, un título que esté registrado no puede ser utilizado, salvo que la persona lo permita. Si se utiliza sin su consentimiento, se sanciona con multas que van desde 20 mil pesos hasta los 500 mil por cada día que se cometa la infracción. En caso de reincidir y seguir utilizándolo, se podría sancionar con prisión de 6 meses hasta 6 años”.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

No te pierdas: Ferka rompe el silencio sobre el anillo que le entregó Jorge ¡no hay compromiso!