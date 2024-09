Nodal y Cazzu: Revelan más detalles de su encuentro en la fiesta de su hija ¿Reconcilación?

Christian Nodal y Cazzu ha dado mucho de qué hablar últimamente. Desde que anunciaron su ruptura en mayo pasado, las especulaciones sobre una mala relación entre ellos no se han hecho esperar.

Lo anterior debido a que el cantante confirmó su romance con Ángela Aguilar a pocas semanas de su ruptura con la mamá de su hija, Cazzu. Esto aunado a la intempestiva boda que tuvieron meses poco despues de su anuncio.

Pese a la poca afinidad que tienen, la argentina estaría dispuesta a “llevar la fiesta en paz” por el bienestar de su hija. Prueba de esto sería que el sonorense nuevamente la siguió en redes sociales después de la espectacular fiesta de su bebé.

Cazzu y Nodal terminaron su relación este 2024 / Instagram: @cazzu / @nodal

¿Cazzu quiere tener una buena relación con Christian Nodal?

El pasado 13 de septiembre, Cazzu y Nodal celebraron en grande el primer año de vida de su pequeña. Ambos tiraron la casa por la ventana y llenaron de dulces, juegos, decoraciones, entre otras sorpresas, a la bebé. Sin embargo, la rapera argentina habría querido mantener en secreto que ‘el Forajido’ asistió a la fiesta, ya que lo cortó del video que subió cantándole las mañanitas a su hija.

Poco después se confirmó que el intérprete de ‘Botella tras botella’ sí fue parte de esta celebración y todo por su mano tatuada. Además, algunos asistentes a la fiesta mencionaron que, a la llegada de Christian, su bebé supuestamente se mostró más que emocionada.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la alegría de la niña fue tan grande que “habría corrido hacia su papi estirándole los brazos”.

Además, la comunicadora comentó que sus fuentes le aseguraron que Cazzu “es la primera en hacer que los lazos entre los tres sean de puro amor y tengan comunicación diaria”.

Lo que habría dejado al descubierto que la también conocida como ‘la Jefa’ está dispuesta a llevar una buena relación con su ex, pese a la controversia que han protagonizado.

Cazzu sonríe / Instagram: @cazzu

Christian Nodal se defiende de las críticas

Aunque el cantante demostró que no dejaría sola a su hija en ningún momento, las redes sociales no han parado de criticarlo por no subir nada en alusión a su bebé en su cumpleaños. No obstante, él explotó y puntualizó que no dejaría a su pequeña expuesta a “malos comentarios”.

“Lo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor y no desde un post”, dijo.

Al momento, Nodal y Cazzu no han revelado más detalles de su encuentro en la fiesta de su hija.