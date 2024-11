Coco Levy explica por qué no pondrá una ofrenda para su madre Talina Fernández y su hermano Pato Levy

A principios de octubre, Coco Levy habló sobre el intenso duelo que vive tras la pérdida de su madre, la conocida presentadora Talina Fernández, y su hermano Pato Levy, quienes fallecieron en un corto periodo.

En entrevista, el exproductor confesó que estas pérdidas lo sumieron en una profunda depresión, con momentos de cuestionamiento existencial.

“De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que estoy bien, no quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas”, compartió.

Coco Levy también describió cómo en ocasiones le resultaba difícil encontrar la motivación para seguir adelante. Sin embargo, afirmó que, en medio de la tristeza, decidió que debía renacer y encontrar nuevas experiencias y personas que le aportaran alegría. Esta decisión ha sido fundamental en su recuperación emocional, permitiéndole retomar, poco a poco, su vida.

Ve: Primeras palabras de Coco Levy tras la repentina muerte de su hermano Pato: “Ahora sí estás libre”

Los herederos de Talina Fernández son sus dos hijos: Coco y Pato y sus nietos, hijos de Mariana Levy: José Emilio, María y Paula / YouTube: Imagen Entretenimiento

La importancia del apoyo emocional en momentos difíciles

En sus declaraciones, Coco Levy destacó el papel crucial de su red de apoyo en este proceso de sanación. Según explicó, el regreso a su trabajo y la presencia de personas cercanas lo han ayudado a aliviar el peso del duelo.

“Sí me ha sacado la depresión, sí me ha sacado la tristeza. No te quiero decir que ya se ha ido... se fueron todas las personas que vivían conmigo, que compartían mi vida, que eran mi familia carnal”, afirmó con dolor.

Levy mencionó a Sussan Taunton, a quien considera su principal apoyo y a quien agradece por ayudarle a redescubrir la alegría. “Ella es culpable de que yo realmente empiece a sonreír, a vivir, a pasear, a salir”, reconoció.

Para Levy, el afecto y la compañía de personas significativas han sido factores determinantes para comenzar a reconstruir una nueva etapa de vida, en la que, aunque los recuerdos de su madre y su hermano permanecen presentes, intenta hallar una salida al dolor y la ausencia.

Lee: Coco Levy revela que atraviesa una fuerte depresión tras la muerte de su madre y su hermano

Así salieron los resto de Pato Levy de la casa de Talina Fernández / Alejandro Isunza

Por qué no habrá ofrenda para Talina Fernández y Pato Levy este año

Uno de los aspectos más relevantes que Coco Levy compartió fue su decisión de no colocar una ofrenda en memoria de su madre y su hermano durante este Día de Muertos.

A pesar de la tradición y el significado que implica esta festividad en la cultura mexicana, Levy expresó que emocionalmente no se siente preparado para honrar a sus seres queridos en esta forma.

“Todavía no puedo, todavía tengo ausencias, todavía es muy fresco. Todavía fue no lo duro, sino lo tupido, se fueron muy a la misma vez y me dejaron unos espacios vacíos que todavía no sé bien cómo salir adelante”, confesó.

Esta decisión refleja el dolor latente y la dificultad que enfrenta Coco para asimilar las recientes pérdidas. Aunque el Día de Muertos es un momento para recordar y celebrar a los seres queridos que ya no están, Levy prefiere esperar hasta que sienta que el proceso de duelo ha avanzado más, y se sienta en paz para rendir homenaje a su madre y hermano.

Te puede interesar: Coco Levy revela qué pasará con la herencia de su fallecido hermano, Pato Levy