Coco Levy se conmueve al recordar a Pato Levy a 4 meses de su fallecimiento

En octubre, Coco Levy compartió públicamente el difícil proceso que enfrenta tras las pérdidas consecutivas de su madre, la reconocida presentadora Talina Fernández, y su hermano Pato Levy.

Estas tragedias han dejado una huella profunda en el exproductor, quien confesó atravesar momentos de intensa depresión y cuestionamientos existenciales.

“De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que estoy bien. No quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas”, declaró en una reciente entrevista.

El apoyo emocional y el regreso al trabajo han sido pilares en su proceso de sanación. Según Levy, la cercanía de personas significativas ha aliviado parte del peso emocional.

“Sí me ha sacado la depresión. Sí me ha sacado la tristeza. No te quiero decir que ya se ha ido... se fueron todas las personas que vivían conmigo, que compartían mi vida, que eran mi familia carnal”, expresó con evidente dolor.

El recuerdo de Pato Levy sigue vivo

A cuatro meses de la partida de su hermano Pato, Coco Levy compartió detalles sobre la profunda ausencia que siente.

“Uy, no sabes cuánto lo extraño. Su presencia, sus ideas... Era un cuate creativo, especial y lo extraño más de lo que yo esperaba”, confesó durante su participación en el programa Sale el sol.

Levy también habló del papel que han jugado los hijos de Pato en este periodo tan complicado: “Mis sobrinos están hermosos. Están bien, grandotes. La han pasado bien duro, pero han estado en contacto conmigo y bien cerca. Nos hemos visto mucho. Entonces de primera mano te puedo decir que son unos chavos de bien”.

Un camino hacia la sanación con el apoyo de Sussan Taunton

En sus declaraciones, Coco Levy destacó el papel crucial de su esposa, Sussan Taunton, a quien considera su principal apoyo en este proceso de reconstrucción emocional.

“Ella es culpable de que yo realmente empiece a sonreír, a vivir, a pasear, a salir”, comentó con gratitud.

Levy reconoció que este año ha sido un periodo de aprendizaje y resiliencia: “Siento que es un año que tendré que aprender muchas cosas que no estuvieron padres y no estuvo padre la forma, pero de todas estas formas surgen ideas, crecimientos y oportunidades. Ahí vamos, gracias a Dios acompañado de esta chulada”, dijo, haciendo referencia a su esposa.

El exproductor continúa enfrentando el duelo, con la memoria de su madre y su hermano como motores para construir una nueva etapa de vida, marcada por el afecto y la fortaleza que encuentra en sus seres queridos.

