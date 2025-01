Ana Bárbara alejó a José Emilio Levy de sus hijos, según el nieto de Talina

Hace unas semanas se rumoró que Ana Bárbara y su hijastro, José Emilio Fernández Levy, supuestamente se habían reconciliado. Sin embargo, el joven lo desmintió públicamente y reveló que la cantante y su familia lo tienen bloqueado de todos lados.

Recordemos que, tras el fallecimiento de Mariana Levy, José María Fernández ‘el Pirru’ se casó con la cantante, y José Emilio creció como su hijo.

Sin embargo, en 2023 se distanciaron cuando él acusó a la pareja de la grupera, Ángel Muñoz, de supuestamente maltratar a su medio hermano, José María (hijo de Ana Bárbara y ‘el Pirru’). Ella, además de defender a su novio, dijo que tomaría medidas legales.

José Emilio fue adoptado por ella y criado como hijo. Esto aún después de que se separa del arquitecto. / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

Tras las muerte de Mariana Levy, y luego de que su papá se casara con Ana Bárbara, vio a la cantante como su mamá

José Emilio nos contó que aún no le ha llegado ninguna demanda: “Yo sigo esperando ese documento. Si me llega, pues demostraré que todo lo que dije es verdad. No hay ninguna mentira. Ambos me intentaron asustar y al principio lo lograron, pero después ya no”.

Asegura que lo que más le afecta emocionalmente es que José María ‘Chema’ y Emiliano, el hijo mayor de Ana Bárbara, ya no le hablen, aun cuando él siempre los ha defendido en sus declaraciones.

“Lamentablemente no hay contacto con ellos. Es algo que me duele muchísimo. José María y yo crecimos siendo mejores amigos. Nos ayudamos y apoyamos en todo. Verlo lejos de mí me rompe el corazón. Es una relación que quisiera recuperar con todas mis fuerzas, pero hay muchos malentendidos”.

“Lo mismo sucede con Emiliano. Él fue mi hermano mayor y mi inspiración. Alguien en quien confié. Lo amo muchísimo”

No sabe por qué se rompió la relación con ambos. “Yo creo que por el mismo tema. Seguro es por órdenes de su mamá, pero no tengo idea. Todos me dejaron de seguir en las redes sociales y me tienen bloqueado de todas”.

Los problemas entre ellos empezaron cuando José Emilio aseguró que el novio de Ana Bárbara maltraba a su medio hermano / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

A pesar del distanciamento de José María y Emiliano, José Emilio asegura que los defenderá de todo

“José María acaba de cumplir 18 años y le mandé un mensaje para felicitarlo. Una vez a la semana le escribo, pero ni siquiera me deja en visto. No se mete ni a nuestro chat. Aunque estemos distanciados, yo siempre seré su hermano mayor. Estoy para protegerlo de todo”.

“Sé que él ya vive de nuevo con Ana Bárbara y eso me hace feliz. Yo quería que estuviera nuevamente unido con su mamá. Espero que ya no tengan tantos problemas. Si los tienen, muevo mar, tierra y montañas para que él esté bien”.

“Las cosas en casa de mi papá tampoco son maravillosas. No sé qué malas experiencias haya tenido con él para volver a un lugar donde había sido maltratado”.

“Extraño bastante a los 2. A veces me entra la depresión por estar alejado de mis hermanos y de mi familia, pero son cosas que pasan. La depresión termina siendo tu amiga. Aprendes a vivir con ella y a sonreír, aunque las cosas estén mal”.

José Emilio Fernández Levy cree que la cantante es quien no permite que sus hermanos mayores le hablen / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

José Emilio estudia actuación, quiere seguir los pasos y honrar la memoria de su mamá y su abuela

“En algún momento estuve tomando antidepresivos, pero los dejé hace 7 meses. Estoy por mi propia voluntad en esta vida. Intento ser feliz y sonreír. Voy al gimnasio porque el ejercicio me ha ayudado para sustituir los antidepresivos. Dejarlos fue una decisión que tomé de manera impulsiva, pero no quería ser dependiente de ellos”.

También nos dijo que ya no acude a terapia: “Me terapeo yo solito en las noches. Platico con mi mamá y mi abuela. Es la manera en la que me libero. He ido a 18 terapeutas diferentes, entre psiquiatras y psicólogos, y con ninguno sentí efecto o algo que me ayudara”.

Asegura que ha encontrado refugio al hablar, hasta el más allá, con Mariana y Talina / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

En cuanto a la herencia de su mamá, Mariana Levy, nos dijo: “Seguimos esperando que se venda su última propiedad, que está ubicada en Cuernavaca. Ahorita ya nos podrían dar el demás dinero. Creo que tampoco hay una buena relación entre los 3 hermanos (Paula, María y él) para mantener la casa”.

“Si nos dan el dinero, regresarán las deudas. No hay una gran comunicación entre nosotros. A veces hay ofertas por la casa, pero no llegamos a un acuerdo. Uno quiere más, otro está conforme y el otro no quiere nada. Ojalá llegue una buena oferta que aceptemos los 3. No estamos peleados. Estoy seguro de que, cuando no haya dinero de por medio, nos podremos sentar a tomar un café, platicar y perdonarnos. Yo creo que el amor nos va a volver a juntar”, concluyó.

