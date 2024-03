José Emilio reacciona a las amenazas de Ana Bárbara y expone supuestos maltratos de su pareja

Desde hace algún tiempo, Ana Bárbara se ha visto envuelta en polémica por las graves acusaciones que hizo José Emilio Levy en contra de su pareja, Ángel Muñoz. En su momento, el joven aseguró que Muñoz maltrataba físicamente a sus hermanos.

A raíz de esto, Guillermo Pous, abogado de la cantante, dio a conocer que la celebridad había interpuesto una denuncia en contra de su hermano, José Francisco Ugalde, por violencia intrafamiliar y, de paso, le mandó una contundente advertencia a Emilio.

“Es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera adulto, entonces va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias“ Guillermo Pous

Recordemos que la intérprete de Bandido fue madrasta de José Emilio y lo cuidó tras el fallecimiento de su madre, Mariana Levy. Pese a que Ana Bárbara con el tiempo se separó de su padre, el Pirru, José Emilio y la cantante siguieron en contacto hasta que se distanciaron por los malos tratos del joven.

Ana Bárbara fue cercana a José Emilio / Instagram: @anabarbaramusic

Checa: Ana Bárbara demanda a su hermano y lanza advertencia a José Emilio Levy

José Emilio se sincera sobre los supuestos maltratos en contra de su hermano

En una reciente entrevista con Inés Moreno, José Emilio aseguró que hay pruebas del supuesto maltrato que Ángel Muñoz ejerció en contra de sus hermanos, principalmente con José María, los cuales habrían sido el motivo por el que decidieron alejarse de él.

“Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a Chema. Le hablaba muy mal, no es algo que me contara, es algo que yo lo viví y a mí me impactaba. Cada vez que iba a los Ángeles y Ángel se ponía medio loco y les ponía castigos tipo militar”, expresó.

De acuerdo con el joven, la pareja de Ana Bárbara ponía a su hermano “contra la pared” y, si volteaba o lloraba, lo obligaba a quedarse más tiempo en esa posición.

No te pierdas: ¿El esposo de Yuridia le es infiel? La cantante se lo agarró a cachetadas

Al parecer, Muñoz aprovechaba las constantes giras de Ana Bárbara para infligir este tipo de castigos. Sin embargo, Emilio refirió que las empleadas domésticas fueron testigos de estos actos y espera que, tanto ellas como sus hermanos, hablen de estos sucesos en el futuro.

“Ellos no han salido a hablar y no han dicho nada. Yo respeto su punto y el porqué no lo han hecho, no quieren hablar mal de su mamá ni de nadie. Pero en algún momento estaría padre que José María contara y platicara sus vivencias con Ángel, para ver que sí es verdad todo lo que está pasando”. José Emilio Levy

Ana Bárbara no sabría de los maltratos que ejerció su pareja / Instagram: @anabarbaramusic

José Emilio responde a las amenazas de Ana Bárbara

Durante la conversación, José Emilio sostuvo no tener miedo de una posible demanda por parte de la cantante o su pareja, pues afirma que todo es una “táctica” para meterle “miedo”.

“Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa, no voy a creer nada. Seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado, pero si me demandan por decir la verdad, (es que) estamos viviendo en un mundo loco. No entiendo la razón, por que lo que he dicho es totalmente cierto”, puntualizó.

Y finalizó añadiendo: “Yo no le temo a ninguna amenaza, no me da miedo porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y que no hay ninguna mentira y que me metan las demandas que quieran porque no van a proceder”, concluyó.

Mira: ‘Tu vida es mi vida': Roberto Mateos es ‘Alex’, conócelo