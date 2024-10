Ana Bárbara recuerda a su hermana Marissa, 23 años después de su muerte: “Te amo siempre”

A 23 años de la trágica muerte de su hermana, Marissa Ugalde, Ana Bárbara abrió su corazón una vez más, compartiendo en sus redes sociales el dolor y la nostalgia que le acompañan desde aquel fatídico accidente.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la cantante de 53 años compartió algunas fotografías familiares y dedicó un breve pero profundo mensaje en memoria de Marissa: “23 años sin ti, mi querida Morena. Te amo siempre”.

La canción de fondo elegida para el video fue su tema “Para no extrañarte tanto”, una balada que describe el profundo sentimiento de pérdida y refleja el dolor que, incluso después de dos décadas, sigue presente en la vida de la artista.

A través de la música, la cantante ha encontrado una forma de expresar el amor y la falta que le hace su hermana, manteniéndola viva en su corazón y en el recuerdo de quienes también la conocieron.

Ana Bárbara ha mencionado en diversas entrevistas que el fallecimiento de su hermana fue un momento desgarrador, uno de los golpes más fuertes que ha enfrentado en su vida.

Un recuerdo que prevalece en la memoria de Ana Bárbara

Ana Bárbara ha compartido en diversas ocasiones lo difícil que ha sido sobrellevar la ausencia de su hermana. En el video de Instagram, las imágenes muestran algunos momentos especiales que ambas compartieron, reforzando el vínculo único que tenían.

Cada año, en la fecha de aniversario de la muerte de Marissa, Ana Bárbara recurre a sus redes sociales para rendir homenaje a su memoria y mantener viva la conexión con ella, describiendo los recuerdos que aún conserva.

“Siempre pienso en cómo habría sido tenerla cerca y compartir tantas cosas. La extraño profundamente y siempre estará en mi corazón”, ha comentado la cantante en entrevistas pasadas.

El trágico momento que marcó su vida para siempre

La muerte de Marissa Ugalde ocurrió cuando ella tenía tan solo 26 años, tras un accidente automovilístico que cambió la vida de su familia para siempre.

En una entrevista con la periodista Mónica Castañeda, Ana Bárbara reveló detalles de cómo se enteró de la noticia y recordó el momento en que su madre le dio la trágica noticia: “Cuando mi mamá me dice: ‘Marissa’. Le digo, ‘¿Marissita?’. ‘No (me dice), Marissa, tu hermana. Marissa se mató’. Le digo: ‘No, por supuesto que no, mamá tranquilízate’. Me dice: ‘Sí, hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera. Vengan despacito, porque no quiero perder otro hijo”.

Este recuerdo aún estremece a Ana Bárbara, quien compartió cómo el dolor de esa pérdida la ha acompañado todos estos años. La intérprete ha señalado que, aunque el paso del tiempo ayuda a sanar, el vacío que dejó su hermana sigue intacto en su vida.

El homenaje anual a Marissa se ha convertido en una tradición para Ana Bárbara, quien con frecuencia agradece a sus seguidores por el apoyo y el cariño que le brindan en momentos tan sensibles. Con esta conmovedora publicación, Ana Bárbara reafirma el amor eterno que mantiene por su hermana y cómo, a pesar de los años, su memoria sigue siendo parte fundamental de su vida.

