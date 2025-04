Ana Bárbara llora en concierto por problemas familiares

Ana Bárbara ha protagonizado polémicas familiares desde hace tiempo. Denunció a su hermano por violencia intrafamiliar, su hermano la demandó por los derechos de canciones, y su padre, Antero Ugalde, y otras personas como Emilio Levy, la han señalado por supuestamente permitir que la pareja de la cantante, Ángel Muñoz, maltrate a sus hijos.

Ana Bárbara ha respondido a cada controversia y, siempre se ha mantenido fuerte en público. Sin embargo, en un concierto que ofreció en México, rompió en llanto al hablar de su familia. ¡Te contamos!

Ana Bárbara / Captura de pantalla

Ana Bárbara llora en concierto en San Luis Potosí por problemas con su familia

Ana Bárbara ha dicho que hace frente a sus problemas familiares a través de terapia. Sin embargo, parece que los conflictos la han rebasado, pues recientemente rompió en llanto durante un concierto en el 4to día del ‘IV Festival Internacional San Luis en Primavera’, celebrado en la Plaza Fundadores de San Luis Potosí, el pasado 16 de abril.

La intérprete de ‘Cómo me haces falta’ abrió su corazón al público y se sinceró: “Ustedes saben lo que yo soy. He dado la vida por mis padres, por mis hermanos y que ellos… aunque”, dijo la cantante que no pudo contener las lágrimas. Luego agregó:

“Yo voy a luchar gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, mi público me ha hecho más fuerte y soy una mujer que si en un momento ha sufrido una injusticia, yo voy a hacer justicia por mis hijos y siempre van a ser mi prioridad y ustedes lo saben”. Ana Bárbara

Ana Bárbara concluyó al dedicar a sus hijos y su pareja una canción: ''Es un pedazo de mi alma, gracias a mi familia por estar conmigo’’, sentenció.

Lamentablemente, Ana Bárbara ha estado en pleito con su mamá y su papá, don Antero; su hermano, Francisco, y con Emilio Levy, quien fuera su hijastro. La han acusado de “malagradecida”, de haber mandado golpear a su hermano y de exponer a sus hijos al maltrato de su pareja, Ángel Muñoz, quien supuestamente la tiene alejada de toda la familia porque mantiene un control tóxico sobre ella, según han asegurado.

A pesar de todo esto, en entrevistas, Ana Bárbara ha mandado bendiciones a sus papás:

“Mi padre me dio la vida, amén para todos. Bendiciones. De verdad, se los digo de corazón: soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida, mi madre, mi padre”.

¿Por qué Ana Bárbara demandó a su hermano Pancho Ugalde?

Pancho Ugalde, hermano de la cantante, la demandó por no darle crédito en la composición de varias canciones, entre ellas, ‘Te busqué’. En respuesta, Ana Bárbara demandó a José Francisco Ugalde por violencia intrafamiliar, en abril de 2024. Según declaraciones de su abogado, Guillermo Pous, la cantante emprendió acciones legales contra Pancho, luego de que él difundiera información falsa sobre su vida privada. En entrevista para ‘Ventaneando’, el abogado explicó qué ha pasado entre la cantante y su hermano.

“José Francisco ha realizado acusaciones injustas sobre la pareja de Ana Bárbara (Ángel Muñóz), como inventar que es agente de la DEA, lo cual es incorrecto, ya que es un oficial migratorio. Además, lo acusa de haberle cancelado la Visa de turismo y trabajo, lo cual es imposible”, explicó el abogado.

Además, la intérprete de ‘Mi corazón’ se decidió a dar este paso cuando se enteró de que el dinero que le enviaba a sus padres se lo daban a sus hermanos: ''¿Para qué sigo queriendo ayudar a mis padres?, cuando la realidad es que el dinero se lo dan a mis hermanos, cuando ellos pudieran generar sus propios recursos’’, aseguró en su momento la también actriz.

El abogado también explicó que Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, puso una denuncia contra Pancho Ugalde por amenazas.

Hermano de Ana Bárbara arremete contra su cuñado / Instagram

¿De qué acusa don Antero a Ana Bárbara?

Alguien que también se pronunció al respecto del supuesto maltrato a los hijos de Ana Bárbara, fue Antero Ugalde, padre de la cantante, en entrevista con Ceriani, quien expresó: “Oír estos conflictos me parte el alma, porque uno quiere mucho a sus hijos. Si yo me entero que uno de mis hijos intenta quitarse la vida, me muero yo primero”.

El padre de la cantante aseguró que su hija se había vuelto ''fría y calculadora’’ por permitir que su pareja supuestamente maltratara a sus hijos. También alegó que la artista trataba mal a su madre y en general se dijo arrepentido de abrirle camino a su hija por ''malagradecida’’.

Además, agregó que en el pasado Ana Bárbara mandó golpear a su hermano Francisco: ''Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal. Entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal’’.

Papá de Ana Bárbara arremete contra ella. / Instagram:@anabarbaramusic

Al respecto de estas declaraciones, Ana Bárbara negó todo categóricamente: “No existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón’’.

Por parte, su hermana, Sabina Ugalde, también desmintió a su padre: ''Ay, ya hablé con mi papá, pero ya está grande de edad. Hasta crees tú también... Es bien chillón. Mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca’’.

¿De qué acusó Emilio Levy a Ana Bárbara?

Emilio Levy, hijo de la difunta Mariana Levy y ‘el Pirru’, fue acogido por Ana Bárbara cuando él era todavía un bebé. Pese a que posteriormente su padre, José María Fernández, se separó de la cantante, Emilio Levy mantuvo contacto con la que consideraba como su madre. Sin embargo, poco a poco se distanciaron.

Después de un tiempo el joven se arrepintió de alejar a la intérprete de ‘Bandido’ y buscó una reconciliación, a la que su madrastra estuvo abierta. Sin embargo, más tarde, el nieto de Talina Fernández acusaría a Ana Bárbara de estar cegada por amor y exponer a sus hermanos al maltrato de su pareja. Se refirió a lo que el papá de Ana Bárbara, don Antero había señalado de que la actual pareja de la cantante, Ángel Muñoz, la había alejado del resto de la familia y la mantenía aislada, además de que supuestamente ejercía violencia contra sus nietos.

“Mira, esto empezó hace dos años, donde ella se distanció de todos. Si don Antero lo dice, tal vez tenga razón. La tiene alejada de toda su familia. Yo no sé qué tanto esté pasando, pero creo que todo eso es por amor. Está pasando lo mismo que con mi papá. Todos se preguntaban por qué está con él. Pero es el amor, el amor la ciega o tal vez la esté manipulando, no lo sé”. Emilio Levy

De igual forma aseguró que nunca enfrentó a la pareja de Ana Bárba, Ángel Muñoz: ''Era un hombre fortachón, grande, y yo estaba chiquito. No me iba a enfrentar a él, porque sabía que tenía todas las de perder, pero ahora no lo haría y por eso declaré lo que dije’’.

