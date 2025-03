Papá de Ana Bárbara despotrica contra su hija y asegura lo mandó a golpear: “Se volvió fría y calculadora”

Para nadie es un secreto que Ana Bárbara y su familia tienen una relación complicada. Sin embargo, las cosas se intensificaron después de que, supuestamente, la cantante se alejara de sus parientes por su pareja, Ángel Muñoz.

Cabe mencionar que, hace tiempo, se especuló que el esposo de Ana Bárbara había tomado la decisión de sacar a su suegra de la casa y que, además, utilizaba métodos de disciplina estrictos con los hijos de la cantante. Esta situación provocó que tanto su madre como su padre expresaran su inconformidad. Sin embargo, ella decidió no intervenir, manteniéndose al lado de su pareja y alejándose de su familia.

Esa no fue es la primera vez que Ángel Muñoz es acusado de maltratar a sus hijastros. José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, a quien Ana Bárbara cuidó durante su infancia, también llegó a afirmar que la pareja de la cantante era una “mala persona”.

Mira: José Emilio Levy desmiente reconciliación con Ana Bárbara; revela que ¡incluso lo tiene bloqueado!

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Redes sociales

Papá de Ana Bárbara, Don.Antero Ugalde, arremete contra su hija

Las cosas siguen complicadas en la familia Ugalde. Recientemente Javier Ceriani destapó que presuntamente uno de los hijos de Ana Bárbara habría intentado quitarse la vida. Don Antero Ugalde, padre de la cantante, rompió el silencio en una entrevista para el canal de Javier Ceriani, donde hizo fuertes declaraciones en contra de su hija

En la entrevista, Don Antero manifestó su dolor al enterarse de los conflictos que atraviesa su familia e incluso se mostró preocupado al escuchar los rumores que apuntaban a que uno de los hijos de la cantante habría intentado quitarse la vida.

“Oír estos conflictos me parte el alma, porque uno quiere mucho a sus hijos. Si yo me entero que uno de mis hijos intenta quitarse la vida, me muero yo primero”, expresó conmovido.

Papá de Ana Bárbara arremete contra ella. / Instagram:@anabarbaramusic

Papá de Ana Bárbara asegura que la cantante ha tratado mal a su madre

El padre de Ana Bárbara también expresó su decepción hacia su hija, aseguran que la relación entre ambos se ha fracturado por completo y que ya no desea verla. La acusa de haberse convertido en una persona distinta y la tacha de ingrata.

“Esta se volvió fría y calculadora. ¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con el fulano cambió completamente. Lamento que esta mujer se haya perdido”. Antero Ugalde

Asimismo, reveló que la madre de la cantante le habría confesado que Ana Bárbara la trataba mal, lo que causó molestia en Don Antero. “A mí su mamá me contó que se portaba mal con ella. ‘Mándala a la fregada’, dije, porque ¿cómo es posible que una gente que tuvo que sacrificarse por alguien, ese alguien ahora te quiera tratar mal? ¡A la chinga..!”, expresó molesto.

Además de lamentar el distanciamiento con su hija, Don Antero dijo sentirse arrepentido por el apoyo que alguna vez le brindó a la cantante para impulsar su carrera.

Mira: Ana Bárbara atraviesa problemas en su estado de salud: “Mi cuerpo está luchando”

Papá de Ana Bárbara arremete contra ella. / Instagram:@anabarbaramusic

“Me arrepiento de haberle abierto camino a la mujercita, la verdad. Me arrepiento porque yo fui el que me ch¡ngué para abrirle camino. Valoro muy poco el cariño de lo que yo hice con ella”. Antero Ugalde

El padre de la intérprete expresó que nunca imaginó que su hija se alejaría de él y de su familia, al grado de desconocerla.

“Nunca creí que la vida diera estas vueltas. Nunca creí que me hicieran lo más vil que es ser malagradecido. Jamás, yo confiaba, yo decía: ‘ella es diferente, la Peque es puro corazón’, pero qué equivocado estaba. Se vació de a tiro, no existe, me la cambiaron”, lamentó.

Mira: Pati Chapoy llama “metiche” a la mamá de Ana Bárbara tras señalamientos a Ángel Muñoz

Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, asegura que su hija lo llegó a mandar a golpear

En otro momento de la entrevista, Don Antero hizo una fuerte acusación al afirmar que, presuntamente, Ana Bárbara lo habría mandado a golpear a través de uno de sus hijos. Según narró, cuando él decidió hablar ante los medios sobre lo que estaba ocurriendo en su familia, la cantante habría tomado represalias en su contra.

“Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal. Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo. Pancho me toca un pelo y nos morimos los dos, lo que provocó esta niña. Ella es muy viva, avienta la mano y esconde la mano”. Antero Ugalde

Al ser cuestionado sobre si estaba seguro de que fue su hija quien incitó a su hijo a agredirlo, Don Antero fue contundente:

“Sí claro, lo mandó ella, y Pancho estaba jovencillo. Imagínese que yo deje que me toque un hijo, y sin embargo lo pasé por alto. Fue hace muchos años”. Antero Ugalde

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha respondido a las declaraciones de su padre.

Mira: Ana Bárbara alejó a José Emilio Levy de sus hijos, según el nieto de Talina