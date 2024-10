Ana Bárbara atraviesa problemas en su estado de salud: “Mi cuerpo está luchando”

Ana Bárbara preocupó a sus fieles seguidores en redes sociales. La cantante de regional mexicano encendió las alarmas después que reveló que enfrentaría difíciles problemas de salud.

La intérprete de ‘Bandido’ se ha destacado como una de las personalidades más talentosas de la industria. Su carisma, voz y profesionalismo han sido verdaderamente reconocidos, tanto que fue una de las cantantes elegidas para rendir homenaje a Marco Antonio Solís por sus 50 años de carrera el pasado viernes 18 de octubre.

Sin embargo, la compositora puso en alerta a sus seguidores tras confesar que está delicada de salud, lo cual afectaría su gran voz.

Ana Bárbara / Redes sociales

Ana Bárbara padece problemas de salud

Luego de su gran actuación en el magno evento antes mencionado, Ana compartió a la prensa que padece problemas de salud que considera graves. Aseguró a las cámaras que esa noche no debía cantar.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”. Ana Bárbara

Aunado a las declaraciones de la intérprete de ‘Lo busqué’, el matutino ‘Despierta américa’ informó que la cantante ha pensado que atraviesa por problemas delicados de salud en sus cuerdas vocales. Incluso, acudió al médico para descartar cualquier situación. Sin embargo, le mencionaron que simplemente estaba “cansada”.

“Ella se encontraba mal de la garganta y pensaba que tenía algo como grave en las cuerdas vocales, pero fue al médico y le dijeron que está cansada, pero que las cuerdas vocales está perfecta”, dijeron en ‘Despierta américa’

Ana Bárbara / Redes sociales

Ana Bárbara se tomará un descanso para recuperarse

Pese a que, afortunadamente, no se trató de una situación grave, Ana Bárbara dio a conocer a sus fans que tomará un tiempo de reposo para recuperarse de toda la fatiga a la que ha estado expuesta últimamente. Sin embargo, reiteró que se encuentra bien de sus cuerdas vocales.

“Voy a descansar la voz estos días, pero voy a estar bien. Es fatiga, pero mis cuerdas están bien”, dijo.

Así lo dijo Ana Bárbara:

@despiertamericatiktok "Mi cuerpo está luchando", #AnaBarbara habla sobre su estado de salud. 😳😱 #DespiertaAmérica de lunes a viernes a las 7a/6c por #Univision #TVContent #CuerdasVocales #JomariGoyso #Recuperación #Voz ♬ original sound - Despierta América

¿Cómo fue la participación de Ana Bárbara en el homenaje de Marco Antonio Solís?

El pasado viernes 18 de octubre se llevó a cabo el homenaje a Marco Antonio Solís por sus 50 años de carrera, el cual fue organizado por la Sociedad de autores y compositores de México (SACM).

En este magno evento, Ana Bárbara tuvo la oportunidad de rendir tributo al cantante.

Marco Antonio Solís / Instagram: @marcoantoniosolis_oficial

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video de uno de los momentos emotivos de la noche. Lo acompañó con un enternecedor mensaje.

“¡Esto fue parte de la Gran noche que se vivió en la SACM @sacm_oficial donde se le rinde un más que merecido tributo a un Gran Maestro en toda la extensión de la palabra @marcoantoniosolis_oficial y siendo para mí un honor, pero aún más un reto interpretar ‘Donde estará mi primavera’, ya que representa las ausencias de aquellos que no están y que literalmente ‘Como me hacen falta’ gracias @alisonsolis_ @maroficial por acompañarme y se va hasta el infinito y más allá! #Eleasar #Marisahermana y todos los que algún día abrazaré y me abrazarán”, escribió Ana Bábara.