Maxine Woodside y Ana María: La Reina de la radio habla del proceso legal por la demanda de la conductora

Maxine Woodside rompió el silencio con respecto al proceso legal que enfrenta con Ana María Alvarado tras ser demandada por despido injustificado. Después de tres audiencias, la periodista no había dado declaraciones sobre este tema. La conductora de ’Sale el sol’ era la única que explicó a la prensa cómo va esta disputa.

El conflicto entre Maxine Woodside y su excolega, Ana María Alvarado, ha llamado la atención del público debido a una disputa legal que surgió tras la salida de la presentadora del programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Woodside.

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside / Instagram: @maxwoodside @anamaalvarado

¿Ana María Alvarado y Maxine Woodside se encararon en la tercera audiencia?

En la segunda audiencia del proceso legal que enfrentan ambas, la periodista Maxine Woodside debía presentarse, pero sus abogados justificaron su ausencia.

Sin embargo, el pasado 25 de septiembre ‘la Reina de la radio’ sí asistió a esta tercera audiencia. La ingresaron por el estacionamiento de empleados, lo que impidió que los medios, que la aguardaban en la puerta principal de los juzgados, pudieran abordarla.

En este encuentro, Ana María Alvarado comentó que no tuvieron ningún contacto. Simplemente, ambas contaron al juez sus respectivas versiones: “A ella la interrogaron y dio su punto de vista. Yo expuse lo que pasó. Respondí a lo que me preguntaba. Yo sé que se está litigando allá adentro y no acá afuera con los medios. Pero uno como periodista tiene que decir lo que está ocurriendo”, dijo la conductora de ’Sale el sol’.

Así captamos a Anita Alvarado a su salida de Tribunales de lo laboral. Los abogados de la empresa de Radio Fórmula no quisieron dar ninguna declaración a su salida / Alex Isunza

Maxine Woodside habla de su proceso legal con Ana María Alvarado

Ahora, la titular de ‘Todo para la mujer’ habló como nunca sobre cómo va el proceso legal con su excompañera en la radio.

En un encuentro con la prensa, Maxine fue aplaudida por sus 35 años como conductora de radio. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron sus declaraciones con respecto a la controversia legal que enfrenta por la demanda de Ana María Alvarado.

Woodside apuntó que a Ana “le fue de la patada” en esta tercera audiencia. Esto debido a que “corrieron a su abogada de la sala”.

“Tuvimos una audiencia y a ella (Ana María Alvarado) le fue de la patada porque corrieron a su abogada de la sala y, pues, ahí va. Que resuelvan los jueces y la autoridad”, comentó.

“Yo ni la corrí, ni le pagué, ni la contraté, ni tengo que pagarle nada. Estuvo conmigo, sí. Éramos compañeras, sí, pero yo no la contraté. Yo no le pagaba. Entonces que demande a quien la contrató, no a mí”.

Maxine Woodside

Sin más, Ana María Alvarado no ha reaccionado a las declaraciones de Maxine sobre lo que sucedió en la última audiencia en el Tribunal de justicia de la CDMX.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. / Instagram: @maxwoodside/ @anamaalvarado

Ana María Alvarado demanda a Maxine Woodside por despido injustificado

Recordemos que Ana María trabajó junto a Maxine Woodside en ‘Todo para la mujer’ por más de 30 años. No obstante, en 2023 anunció que había sido despedida de manera injusta y sin recibir la indemnización correspondiente.

Ante esta situación, Alvarado decidió emprender acciones legales contra Woodside, la demandó por despido injustificado. Actualmente, la comunicadora no ha dejado de exigir el pago de indemnización y el reconocimiento de sus derechos laborales, conforme a la ley.

Por su parte, Maxine Woodside aseguró que el despido fue parte de una reestructuración del programa. Sin embargo, ella no fue la que tomó esa decisión y ella no era su empleadora. Además de que Alvarado ya había recibido lo que le correspondía, según la ley. A pesar de las declaraciones, el conflicto sigue sin resolverse y continúa en los tribunales, donde ambas han presentado sus argumentos.



