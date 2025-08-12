Maxine Woodside estalla contra Cazzu: “Fea y mala gente”, ¿qué desató tanta furia?

La visita de Cazzu a la Ciudad de México para presentar su libro Perreo una revolución, no solo generó expectativa entre sus fans, sino también una ola de comentarios desafortunados por parte de la locutora Maxine Woodside. Durante su programa Todo para la Mujer, la llamada “reina de la radio” arremetió contra la cantante argentina con frases como “Fea y mala gente”.

Las declaraciones de Woodside no tardaron en viralizarse, provocando indignación en redes sociales ¿Qué fue lo que dijo exactamente Maxine? ¿Por qué generó tanto rechazo?

¿Por qué Maxine Woodside llamó “fea y mala gente” a Cazzu?

Durante la transmisión en vivo, Maxine Woodside reaccionó a la visita de Cazzu a México con una frase que dejó a todos desconcertados:

“Pero ahora sí que ¿fea y mala gente?”. Maxine Woodside

La expresión surgió mientras su colaboradora Vicky López comentaba que Cazzu había sido amable con la prensa durante su llegada a la Ciudad de México. Sin embargo, Maxine aseguró que ese buen trato se debía únicamente a que venía a promocionar su libro, y que era lo mínimo que debía hacer.

Dando a entender que si alguien llega a México a presentar un proyecto, no puede hacerlo con una mala actitud, la locutora desestimó la cordialidad de la cantante y la redujo a una estrategia de marketing.

“Viene a presentar un libro. Mira, todos los que vienen a presentar tratan bien a la prensa. Ella viene de Argentina y ¿se va a pelear con la prensa? Pues no” Maxine Woodside

Lo más polémico fue que en redes aseguran que Maxine emitió estos juicios sin conocer el contenido del libro.

¿Qué opina Maxine Woodside del libro Perreo de Cazzu?

El libro Perreo, una revolución de Cazzu, es una obra que explora el papel de la mujer en la música urbana, la libertad de expresión y la lucha contra el machismo en la industria. Sin embargo, Maxine Woodside dejó claro que no le interesa leerlo si no habla de Christian Nodal.

“¡Ay no! Ya desde ahorita no lo compro”, dijo la locutora, agregando que solo lo leería si incluye detalles de la relación sentimental entre Cazzu y Nodal.

Su colaboradora Vicky López se sumó a las críticas de Maxine y advirtió que, si el libro de Cazzu solo habla de música, le daría “flojera”.

Su colaborador Marco Antonio Silva aclaró que el libro se enfoca en la faceta artística y personal de Cazzu, sin abordar su vínculo con el cantante mexicano:

“Sí, realmente va a ser nada más de esta parte. No la parte de Christian (Nodal), su parte profesional, su inspiración, lo que la ha motivado” Marco Antonio Silva

Ante esto, Maxine reafirmó su postura: “Al menos que hable de Christian (Nodal) y de cómo lo conoció, sí. Si habla nada más de la música, no”. Vicky López aseguro que Cazzu se tomaba mucho atrevimiento con su libro comparándola con Lucero:

“Ni Lucero se ha atrevido a tanto siendo que Lucero sí tiene una carrera musical de más de 30 años, todavía ahí sí” Vicky López

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante los comentarios de Maxine Woodside sobre Cazzu?

Las declaraciones de Maxine Woodside generaron una ola de críticas en redes sociales. Usuarios en X (antes Twitter) e Instagram la acusaron de misoginia, falta de profesionalismo y de perpetuar estereotipos dañinos sobre las mujeres en el medio artístico.

“Qué triste que una mujer se exprese así de otra”,

“La pobre mujer no soporta el éxito de Cazzu”,

“Ya siéntese, señora. Ya váyase a descansar”,

“Viejas chismosas, digan lo que Cazzu dijo y no hablen de lo que no ven ni saben. Christian tiene que mantenerla, pues es su hija. No pongan en mal a Cazzu, que ustedes son las que comen gracias a los artistas”,

“Maxine, se nota el odio que le tienes a Cazzu. En el libro habla de música, vieja chismosa”,

“Ya sabemos que les pagan para hablar bien de Nodal” y

“Estos ‘profesionales’ siguen hablando a la ligera. No se preparan para hablar del tema, para bien o para mal. Hay algo que se llama sinopsis y resumen de un libro. Pudieron haber investigado y saber, en pocas palabras, de qué trata”.

¿Qué dijo Cazzu tras ser llamada “Fea y mala gente” por Maxine Woodside?

Hasta el momento, Cazzu no ha respondido públicamente a los comentarios de Maxine Woodside. La cantante continúa con su gira de promoción en México, enfocada en compartir su visión artística y en fortalecer su vínculo con el público latinoamericano.

Su libro Perreo, una revolución ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes destacan el enfoque feminista y la valentía de la artista al hablar de temas como la maternidad, la industria musical y su experiencia como mujer en el reguetón.