Ángela Aguilar presume retoque de extensiones y vuelven las comparaciones ¿Quiere ser idéntica a Cazzu?

Ángela Aguilar parece estar estacionada en la polémica y es que ahora su más reciente aparición en redes está dando nuevamente de que hablar. Ahora, por un nuevo retoque en su, actual, larga cabellera. Se hizo un retoque de extensiones y parece que ahora quiere que su pelo sea cada vez más largo, desde que se cambió el look este año. ¿A quién se parece?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo se ve Ángela Aguilar con sus nuevas extensiones?

A principio de año, cuando se dejó ver con la cabellera rubia, en redes sociales le insistían a Ángela, por el pelo largo y el color, que si estaba traumada con Belinda. Publicó un video con amigos con su nuevo look, donde ella canta con Nodal y desde entonces, las comparaciones no han parado, pues para muchos se ve muy parecida a la ex de Christian.

A través de sus redes sociales, el estilista de Ángela Aguilar compartió un breve video en el que se puede ver acompañada del experto, posando para ver el resultado final del retoque de extensiones, que usa en un tono oscuro y con fleco. Todo parece indicar que la menor de la dinastía Aguilar apostó por aumentar no sólo el largo sino también el volumen de sus extensiones.

La cantante causó revuelo luego de que su estilista diera una muestra de su nueva imagen. / Instagram/@micky_hair

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar quiere parecerse a Cazzu con su nuevo look?

Aunque recientemente Cazzu aseguró que no tiene ningún problema con la nueva esposa de su ex, el cantante Christian Nodal, los que no dejan de echarle leña al fuego son sus seguidores, quienes no dejan pasar ninguna publicación de Ángela para recordarle a la famosa trapera argentina.

Y por supuesto, el nuevo look de Ángela no ha logrado escaparse a las comparaciones, pues muchos de los seguidores de Cazzu aseguran que la cantante de ‘Ahí donde me ven’ muere por se idéntica a la ex de su esposo, y han tomado como referencia el tono del pelo, pues aseguran que ahora pareciera que la cabellera de Ángela es más oscura, como la de Cazzu.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

“Vaya, ese look me recuerda a alguien”,

“Se quiere parecer a la ex”,

“Sí le dolió que le dijeran pelona”,

“Ahora también usa fleco, qué coincidencia”

Otro de los puntos que los fans de Cazzu han comparado es el flequillo que desde hace años la argentina ha usado y que Ángela incluyó hace poco en su imagen.

Las comparaciones se han vuelto el pan de cada día entre ambas intérpretes, sin que hasta el momento Ángela Aguilar se pronuncie al respecto. De hecho, desde que Ángela utilizó un vestido rojo, muy parecido a uno que Cazzu lució en su primera alfombra roja junto a Nodal, los comentarios negativos no se han dejado de ver en todas las redes sociales, al punto que la hija de Pepe Aguilar optó, desde hace meses, por limitar los comentarios en sus publicaciones. ¿Será que sí quiere parecerse a la ex o son puras especulaciones?

