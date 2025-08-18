Christian Nodal: Le gritan “Cazzu, Cazzu” en el Supernova Strikers 2025 en CDMX, ¿reaccionó? VIDEO

La aparición de Christian Nodal en la Ciudad de México como invitado especial en el Supernova Strikers 2025, un evento que mezcla boxeo amateur con espectáculos musicales en el Palacio de los Deportes, causó tremendo revuelo. ¿Por qué? Porque ocurrió a pocos días de que saliera a la luz una entrevista que el propio Nodal le dio a Adela Micha y que volvió a poner en la conversación pública en torno a su ruptura con Cazzu, a tal nivel que cuando apareció en el escenario del recinto fue recibido con gritos de la audiencia que decían “Cazzu, Cazzu”. ¿Cómo reaccionó el interprete de “Botella tras botella?

Christian Nodal se presentó en la Supernova 2025 / Captura de pantalla

¿Qué pasó en la presentación de Christian Nodal en Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los deportes? ¡Le gritaron “Cazzu”!

Durante uno de los intermedios de Supernova Strikers 2025, Christian Nodal subió al escenario para interpretar dos de sus temas más conocidos: “La mitad” y “No somos ni seremos”. Mientras gran parte del público coreaba sus canciones, un sector de los asistentes comenzó a gritar “Cazzu, Cazzu, Cazzu”, provocando que la presentación tomara un giro inesperado.

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los comentarios iban desde burlas hasta aplausos para quienes hicieron referencia a la expareja del cantante. Algunas de las frases que se replicaron en distintas plataformas digitales.



“Humillan a Nodal, qué gran noche”

“Bravo por los que gritaron”

“Eso se merecen Christian y Ángelita...”

#SuperNovaBoxing #Viral #paratii #cazzu ♬ sonido original - SOUNDLATINORADIO @soundlatinoradio Christian Nodal brilló en el Supernova México, pero las menciones a su ex Cazzu no faltaron El cantante se presentó en el evento Supernova en México, donde hizo vibrar al público con su música y energía. Sin embargo, entre gritos y comentarios, no faltaron las constantes menciones a su ex, que lo persiguen incluso en pleno escenario.

¿Cómo reaccionó Nodal a que le gritaran “Cazzu, Cazzu” en el Palacio de los Deportes, en el Supernova Strikers 2025?

Ante los gritos del público que decían Cazzu, Cazzu, Nodal no reaccionó. El cantante sonorense continuó con su presentación sin más. El episodio en Supernova Strikers se dio apenas horas después de que Christian Nodal apareciera sorpresivamente junto a la familia Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Durante la segunda noche de conciertos de la familia, Pepe Aguilar lo presentó en el escenario.

Peleas en el Supernova orígenes / Redes sociales

¿Que es el Supernova Strikers 2025, donde pelearon Gala Montes y Alana Flores y se presentó Christian Nodal?

Supernova Strikers 2025 se consolidó como un espectáculo híbrido que reunió a miles de personas en el Palacio de los Deportes. El evento, que combina peleas de boxeo amateur entre famosos con presentaciones artísticas, atrajo a creadores de contenido, celebridades y fanáticos tanto del deporte como de la música.

Entre las peleas más esperadas destacó el enfrentamiento entre Gala Montes y Alana Flores, en el que la streamer resultó ganadora. Además, figuras como Bárbara de Regil también dieron de qué hablar al retar públicamente a Flores para una posible pelea en 2026.

Dentro de este ambiente, la participación de Christian Nodal formaba parte del espectáculo musical que acompañó las peleas, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados de la jornada.

