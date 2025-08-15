¿Cazzu le respondió a Nodal? La Jefa publica misterioso mensaje tras entrevista de su ex: “Engreído”

Christian Nodal se volvió tendencia en redes sociales por sus recientes declaraciones en su entrevista con Adela Micha. El cantante habló como nunca de su ruptura con Cazzu y de cómo inició su romance con Ángela Aguilar. Las palabras del sonorense habrían llamado tanto la atención en redes sociales que ¿Cazzu ya le contestó?

En la plática con Adela Micha, Christian Nodal destapó fuertes detalles sobre su relación con Cazzu, madre de su hija, en las que sugirió que en su romance no todo fue miel sobre hojuelas. Ahora, la cantante argentina lanzó un misterioso mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su ruptura con Cazzu en la entrevista con Adela Micha?

En su reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal rompió el silencio sobre su relación con Cazzu y reveló detalles inéditos sobre su ruptura y las reacciones de ‘la Jefa’ cuando le “avisó” sobre su romance con Ángela Aguilar.

El cantante confesó que antes de la separación definitiva, ocurrida el 8 de mayo de 2024, la pareja había terminado “seis veces” y que, en sus últimos meses, la relación se volvió más una convivencia de “roomies” que un romance.

“Ya no había amor, éramos como roomies, éramos amigos, pero ya no existía esa chispa”, dijo.

En la charla, Nodal destapó que no todo en su relación con Cazzu fue color de rosa. Incluso, en un momento de su romance, ella le sugirió buscar a otra persona, sin que se enterara.

“A mí me rompió el corazón cuando me dijo: ‘Búscate a alguien más, nada más que yo no me enteré’. Fue ahí cuando me desenamoré”. Christian Nodal

Sobre su hija, el intérprete de ‘Botella tras botella’ aclaró que Ángela Aguilar no le rompió el corazón y que, durante todo el tiempo que estuvo con Cazzu, la hija de Pepe Aguilar “no existía en su radar”.

Asimismo, destacó que Cazzu se enteró por él de su boda con Ángela y ella, supuestamente, “lo entendió”.

“Nada fue planeado. Estaba fluyendo con la vida, sin ser deshonesto. Mi ex dice que se enteró por el público (de mi relación con Ángela Aguilar). Mi ex ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé el 20 de mayo. Le dije: ‘Estoy saliendo con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar, prefiero decírtelo yo’...Lo entendió, no hubo rollo. Se le avisó”, agregó.

¿Cómo respondió Cazzu a lo que dijo Christian Nodal de su ruptura en la entrevista con Adela Micha?

Luego de que Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, desató una oleada de reacciones por sus declaraciones en dicha entrevista, Cazzu reapareció en redes sociales con un mensaje que fue considerado por usuarios como una indirecta a su ex.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘la Jefa’ publicó una historia en la que se ve un fragmento de su tema ‘Engreído’. En la imagen se lee:

“El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor”.

Pese a que Cazzu no se pronunció directamente a las revelaciones de Christian Nodal sobre su ruptura, algunos usuarios señalaron que esta publicación se trataría de una contundente respuesta al padre de su hija por su entrevista.

Al momento, Christian Nodal, ex de Cazzu, tampoco se ha pronunciado a las innumerables reacciones que desataron sus fuertes declaraciones en su entrevista con Adela Micha.



