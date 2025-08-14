Christian Nodal dice que se enamoró de Ángela Aguilar en pandemia, año en el que estaba con Belinda, ¿cuernos?

En medio de la polémica por su matrimonio con Ángela Aguilar, Christian Nodal sorprendió al revelar que su conexión con la hija de Pepe Aguilar se dio mucho antes de lo que los fans imaginaban. En una reciente entrevista, el cantante confesó que se enamoró de ella durante la pandemia, mientras trabajaban juntos en el tema “Dime cómo quieres”.

Las declaraciones han reavivado el debate sobre la línea de tiempo de sus romances, ya que algunos internautas señalan que ese mismo año Nodal andaba con María Fernanda a quien terminó y al poco tiempo comenzó su relación con Belinda. ¿Se le juntaron las tres?

¿Cuándo empezó el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Según el propio Nodal, su primer acercamiento sentimental con Ángela Aguilar ocurrió en mayo de 2020, en plena pandemia por COVID-19.

“El 13, 14 de mayo la veo por primera vez, fuera de lo profesional. En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba… y me enamoró por sangrona, como en la canción ‘Dime cómo quieres’”, reveló el sonorense.

La química surgió mientras grababan su colaboración musical, lo que derivó en largas conversaciones y momentos cotidianos compartidos a distancia.

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Por qué no prosperó el romance de Nodal y Ángela Aguilar en 2020?

El intérprete explicó que, aunque había una conexión fuerte, la relación no avanzó debido a su inexperiencia para manejar un romance con alguien también famosa y por la diferencia de edad.

“Yo tenía 22 años y ella 16 años”, precisó.La distancia y el momento de vida de cada uno provocaron que se distanciaran. “Terminamos esa relación, no volvimos a hablar más, hasta el 14 de mayo de 2024”, dijo Nodal, quien retomó el vínculo con Ángela poco después de su ruptura con Cazzu.

¿Cuándo comenzó la relación de Christian Nodal con Belinda?

Christian Nodal y Belinda hicieron oficial su noviazgo el 5 de agosto de 2020 a través de redes sociales, tras conocerse como coaches en “La voz México en 2020". Al principio se mantuvieron reservados sobre su noviazgo y poco a poco se dejaron ver compartiendo sus momentos más románticos.

El compromiso llegó el 25 de mayo de 2021 en Barcelona, pero la historia terminó el 12 de febrero de 2022, aunque conversaciones filtradas sugieren que la ruptura fue el 4 de febrero de ese año. Durante todo ese tiempo, la pareja fue una de las más mediáticas del espectáculo mexicano, protagonizando giras, entrevistas y colaboraciones musicales. ¿Será que conectó con Ángela Aguilar antes o durante su relación con Belinda?

Belinda y Nodal tuvieron un romance que temrinó en el 2022 / Instagram: @belindapop @nodal

Redes reaccionan a entrevista de Christian Nodal

La revelación de Nodal encendió las redes sociales. Muchos usuarios señalaron posibles cruces en sus relaciones pasadas:

“Ya andaba con Belinda… le fue infiel a Belinda y a Cazzu”,

“Confirmó que fue su amante, porque la pandemia empieza en marzo 2020 y justo ese mes empezó su relación con Belinda”,

“Era defenderse, no hundirse más” y

“Dio fechas y salió peor, como que no cuadran”.



Algunos recordaron que antes de Belinda, Nodal tuvo un breve romance con María Fernanda Guzmán, lo que complica aún más la cronología.

La entrevista de Adela Micha a Christian Nodal superó las 700 mil reproducciones en menos de 24 horas, pero sus declaraciones han generado opiniones divididas en redes, donde muchos usuarios consideran que podrían afectar su imagen pública.

