Cazzu confirma reunión con Belinda y se deshace en elogios: “Ella es un ícono” ¿Se viene colaboración?

Cazzu volvió a causar revuelo en la Ciudad de México y no solo por su música. La cantante argentina regresó este lunes 11 de agosto para un evento especial por el lanzamiento de su libro ‘Perreo’ y, en medio del recibimiento de la prensa en el aeropuerto, dejó una de las declaraciones más comentadas de la semana: su inconformidad con la pensión de Christian Nodal a su hija en común.

En su encuentro con la prensa, Cazzu habló con naturalidad sobre su vida personal y profesional. Incluso, reveló no estar de acuerdo con la pensión alimenticia que Christian Nodal da a su bebé, pero destacó que no le interesa demandar pues se reconoce como una mujer afortunada que trabaja y puede sostener a su hija. Por otro lado destacó que mantiene un vínculo de respeto y cariño con la familia del sonorense.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando respondió sobre la posibilidad de reunirse con Belinda, exnovia del cantante mexicano, con quien estuvo comprometida antes de iniciar su relación con Cazzu.

Mira: ¿Christian Nodal contesta a Cazzu tras señalar de “injusta” la manutención a su

Instagram

¿Cuándo se reunirán Cazzu y Belinda?

La intérprete de “Nena trampa” aseguró que está emocionada por el encuentro con Belinda, quien ha tenido acercamiento con la argentina en redes sociales.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, dijo.

Con estas palabras, la argentina dejó claro que no solo respeta el trabajo de Belinda, sino que la considera una figura histórica dentro de la música latina. Sin embargo, no dio a conocer cuándo se reunirán.

El posible encuentro ha despertado entusiasmo entre los fans de ambas artistas, quienes ven en esta reunión una oportunidad para sellar con respeto una etapa marcada por un vínculo sentimental en común. Además, reavivaron las especulaciones de una futura colaboración.

Mira: Ángela Aguilar revela que una mujer fue fan de la relación de su abuela Flor Silvestre con Antonio Aguilar

¿Belinda y Cazzu lanzarán tiradera a Christian Nodal?

En mayo pasado, durante otra visita a México, Cazzu descartó cualquier colaboración con Belinda que pudiera interpretarse como una indirecta para Nodal.

“Siento que lo de Beli la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo... Esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no”.

La cantante recalcó que cualquier proyecto musical debe nacer de la química artística y no del morbo. Sin embargo, ahora que el encuentro está confirmado, se especula que ‘la Jefa’ podría cambiar de opinión si la conexión es positiva, pues ambas siempre se han expresado bien una de la otra. De hecho, cuando Cazzu aún era pareja de Nodal, en 2023, la argentina dejó claro su respeto hacia Belinda y su trayectoria:

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto”, comentó en entrevista a ¡Siéntese quien pueda! y agregó:“La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”.

Belinda y Cazzu sí harían colaboración / IG: @cazzu / @belindapop

¿Qué opina Belinda de Cazzu, ex de Christian Nodal?

En marzo de 2023, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Belinda fue contundente con respecto a Cazzu:“Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”. Asimismo, en junio de 2025, durante el lanzamiento de su álbum Indómita, Beli volvió a elogiarla por sus logros en México:

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”. Incluso, ha mostrado apoyo en redes sociales.

Además, hace unos meses, Beli comentó el lanzamiento del sencillo “Con Otra":“Increíbleeeeee la Jefaaaa temazooooooo!!!!”.

Mira: ¿Cazzu en bancarrota? Ex de Christian Nodal admite tener problemas para pagar la renta: “Está carísimo”