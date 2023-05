Belinda reacciona al embarazo de Cazzu y Nodal: “Un bebé es una bendición”

Belinda rompe el silencio sobre el embarazo de Cazzu y Nodal y aprovechó para hacer una petición a los medios de comunicación.

Luego de que en TV Notas revelamos antes que nadie que Christian Nodal y Cazzu estaban esperando su primer bebé, hace unos días los cantantes dieron la noticia a su público en sus respectivos conciertos.

La reacción más esperada sobre el tema era la de Belinda y al terminar un concierto en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la cantante habló del embarazo de Cazzu y Nodal, diciendo, “un bebé es una bendición”.

Igualmente, Beli aprovechó las cámaras para hacer una importante petición a los medios de comunicación y expresó, “les pido de favor nada más... yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quién tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar de nadie”.

Tras la historia de Belinda y Nodal, la cantante puso punto final a este pasado con un mensaje para Christian y su nueva pareja, “le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que por favor, ya no voy a responder más esto. Les deseo lo mejor, gracias”.

En TV Notas te confirmamos que Cazzu y Nodal estaban esperando su primer bebé y hace unos días, los cantantes compartieron la noticia con su público / Instagram: @nodal

Belinda consiente a sus fans

Belinda se encontró con la prensa previo a este concierto porque salió a atender y agradecer a fans que se encontraban esperándola afuera del recinto e incluso se enteró que sus admiradores tenían muchas horas ahí y los consintió llevándoles agua y regalándoles fotografías y autógrafos.

“Mañana se estrena ‘Bienvenidos a Edén’ en Netflix (estoy) superemocionada pero ya extrañaba estar aquí con el recibimiento de la gente mexicana, yo sé que se han quedado a dormir ahí, llevan desde ayer y les mandé a comprar unas aguas porque con este calor es terrible”, indicó rodeada de sus seguidores, quienes la llenaron de amor y agradecimiento por el gesto que tuvo con ellos.