Cazzu revela la verdad sobre la pensión de Christian Nodal para su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

La cantante argentina Cazzu, ex de Christian Nodal, llegó a México para promocionar su libro “Perreo: Una revolución”. La ex del actual esposo de Ángela aguilar se mostró muy emocionada por poder compartir su obra con el público mexicano. Sin embargo, fue cuestionada por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre la manutención que recibe de Christian Nodal, lo que dijo Cazzu ¡nadie lo esperaba! Soltó una fuerte declaración sobre la pensión que recibe su hija.

¿Qué dijo Cazzu sobre la manutención que recibe de Christian Nodal?

Cazzu al ser cuestionada por la manutención que recibe de Christian Noadal para su hija. A pesar de que la cantante siempre se ha expresado de manera neutral al hablar de su expareja, esta vez se mostró más abierta al decir si recibe o no una pensión por parte del cantante de ‘Botella tras botella’.

“Se podría decir que sí. No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”. Cazzu

La declaración fue una sorpresa, ya que pocas veces Cazzu ha querido tocar este tema. Aunque se desconoce la cantidad exacta acordada, esta vez habría dejado claro que, si bien la manutención se cumple, no está conforme con la cantidad.

Mira: Tras éxito de Cazzu en el Auditorio Nacional, Pepe Aguilar lanza contundente mensaje durante concierto

Cazzu en entrevista se sincera sobre la manutención de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Cazzu demandará a Christian Nodal para exigir una pensión alimentaria justa?

Cazzu, que se presentará en el Auditorio Nacional en septiembre para presentar su nuevo álbum “Latinaje”, destacó que afortunadamente es una mujer privilegiada que trabaja y cuenta con recursos para mantener a su hija que tuvo con Christian Nodal y apoyarse en la pensión. Además, señaló que le parece un gran desgaste de energía iniciar un proceso legal con el padre de su hija, por lo que ni siquiera está en sus planes.

“Lo que pasa ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, es que yo sí tengo dinero para mantenerme y mantener a mi hija, y tengo el potencial de trabajar; por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Una batalla legal con un sistema de leyes tan patriarcal, la verdad, en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”. Cazzu

Otro cuestionamiento que ha generado polémica es si Christian Nodal ha visitado a su hija que tuvo con Cazzu. Al respecto, la cantante argentina, en su encuentro con al prensa, prefirió no dar declaraciones, pues aseguró que esas preguntas son para él.

“Esas preguntas son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, dijo Cazzu. Hasta ahora se sabe públicamente que la última vez que Nodal viajo a Argentina fue en agosto del 2024, pero hace dos meses, el famoso aprovechó que su ex estaba en México, donde fue captado reencontrándose con su bebé.

Mira: ¿Nodal y Ángela Aguilar de pleito? Internautas descubren video de jaloneos entre ellos

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo es la relación de Cazzu con la familia de Christian Nodal?

Por otro lado, cuando se le preguntó a Cazzu de la relación que tiene con los papás de Christian Nodal, en especial con su madre, la trapera aclaró que hay mucha comunicación, cariño y agradecimiento.

“Su familia la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, fotitos, ustedes saben”.

Sobre su estado sentimental, Cazzu dejó claro que está soltera y que su prioridad es trabajar y estar con su bebé. No se cierra al amor, pero no está en sus planes ni en su necesidad:

“Estoy soltera... enamorarse está bueno, pero no, tengo que trabajar. Viste que enamorarse te quita energía, pero tengo que trabajar mucho; ahora tengo mi bebé y eso te cambia mucho la perspectiva”.

Mira: Cazzu festeja el Día del padre con, ¿tremenda indirecta para Nodal?: “A los papis que cuidan a sus hijes”