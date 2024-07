¿Nodal y Cazzu en batalla legal por la pensión alimenticia? Esta cantidad tendría que pagar el cantante

La polémica separación de Cazzu y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar. A dos meses de la ruptura, se reporta que la argentina habría perdido la demanda de pensión alimenticia para la hija que tiene en común con el mexicano.

De acuerdo con información de ‘Hoy día’, la rapera pedía un aproximado de 134 mil dólares, es decir, cerca de dos millones 400 mil pesos, mensuales para la manutención de la pequeña.

La artista habría justificado que la cifra millonaria era esencial para solventar los gastos de educación, vivienda y otras necesidades primordiales de la menor.

No obstante, Nodal y su equipo legal habrían estado en desacuerdo con esta cantidad, argumentando que las necesidades de su hija se podían cubrir con una cifra mucho menor a la exigida por la madre.

Te recomendamos: Bárbara Islas no quiere saber nada de Gala Montes, está furiosa porque la exhibió, ¡hubo pleito!

¿Cuándo pagará Nodal por la pensión alimenticia de su hija?

De acuerdo con ‘El gráfico’, el juez del caso falló a favor de Christian Nodal y dictaminó que tendría que dar una cuota mensual de aproximadamente 125 mil pesos por la manutención de la pequeña.

La noticia causó mucha controversia en redes sociales. Algunos internautas aseguran que Cazzu solo se embarazó para “sacarle dinero a Nodal”, mientras que otros sostienen que el cantante “gana lo suficiente” y puede dar la cantidad millonaria que exigía su expareja.

“Esta mujer se embarazó por dinero”, “Nodal le puede dar esa cantidad a su hija”, “Cazzu también gana dinero”, “Lo que lleva puesto cuesta más que la mensualidad de su hija”, “Qué triste”, “Gasta tres millones de dólares en anillos...”, “Cazzu se ve bien mal al pedir esa cantidad”, señalaron algunos internautas.

Christian Nodal y Cazzu dándole un beso su bebé / Instagram: @cazzu / @nodal

¿Cazzu no quiere que su hija tenga la nacionalidad mexicana?

En medio de este escándalo, el programa ‘Chisme no like’ reportó recientemente que Cazzu no desea que su hija obtenga la nacionalidad mexicana. Si bien no especificaron los motivos, señalaron que la menor está bajo las leyes argentinas.

“No es mexicana... Cazzu es argentina, la niña es argentina. Están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana también, pero aparentemente está dando muchos peros Cazzu para sacar el pasaporte mexicano a su hija porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano”, expresó Javier Ceriani, conductor del programa.

Checa: ¿Hermano de Ángela Aguilar se burló de su relación con Nodal?

La historia de amor entre Cazzu y Nodal que terminó mal

Cazzu y Nodal se conocieron a mediados del 2022, tan solo unos meses después que él terminara su romance con Belinda. Aunque su noviazgo era un secreto a voces en un principio, fue en agosto de ese mismo año que oficializaron su relación.

Las cosas entre los dos iba viento en popa y, en abril del 2023, anunciaron la llegada de su primera hija. Si bien fueron muy reservados en todo este proceso, ambos expresaron lo felices que estaban por formar una familia.

Desafortunadamente, Nodal anunció la separación en mayo de este año. En su comunicado, aseguró que todo terminó de la mejor manera y pidió respeto hacia la madre de su hija.

Tan solo dos semanas después de dar la noticia, el cantante oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar. Esta relación ha sido sumamente criticada, pues muchos creen que la joven fue la “manzana de la discordia” en la relación entre el artista y Cazzu, pese a que el propio Christian ha dejado en claro que no hubo infidelidad en su noviazgo con la argentina.

Mira: Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¡Revelarían la fecha de su supuesta su boda!