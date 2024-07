Bárbara Islas no quiere saber nada de Gala Montes, está furiosa porque la exhibió, ¡hubo pleito!

Gala Montes, hasta antes de entrar a La casa de los famosos México, siguió causando controversia. La semana pasada, en una entrevista en la que estaba presente su compañera de la telenovela Vivir de amor, Bárbara Islas, ventiló que ellas estaban saliendo sentimentalmente. Esto despertó la sorpresa de Bárbara. No se sabía que a ella le gustaran las mujeres. Dos días después, Gala hizo un live en el que se defendió diciendo que no la había sacado del clóset. Que había contado con la autorización de Bárbara y, enojada, dijo que ya no quería saber nada de ella.

Nos enteramos de que el pleito alcanzó mayores dimensiones. Una persona que estuvo presente nos contó los detalles de lo que ocurrió detrás de cámaras en esta bochornosa situación. “Nadie se imaginaba que se iba a desencadenar esto. Era un secreto a voces que Gala y Bárbara tenían algo. Se les había visto muy pegadas en las grabaciones de Vivir de amor. Siempre se iban juntas. Una esperaba a que la otra terminara de grabar. Era mucha la cercanía”.

Nuestra fuente comentó “Gala era la más emocionada. Se veía totalmente entusiasmada con Bárbara, y según me enteré por gente cercana a Gala, hace 2 semanas que ésta confesó ser bi se sintió más libre para decir públicamente lo que sentía por Bárbara. En el caso de ésta no era lo mismo. Ella nunca había reconocido ser bi y no veía el motivo para hacerlo. Esto, a pesar de la insistencia de Gala para que lo dijeran”.

Todo estalló el día del anuncio de Gala como concursante del reality: “Gala empezó a insistirle nuevamente a Bárbara que si podía decir que andaban, a lo que recibió un no. Gala empezó a bromear y a decirle distintas formas para decirlo. Bárbara le dijo: ‘haz lo que quieras’, pero también en broma. Jamás se imaginó que esto lo sentiría Gala como un permiso para hacerlo”.

Bárbara Islas y Gala Montes discutieron en los camerinos

Cuando terminó la entrevista inició una discusión muy fuerte. “Se encerraron en un camerino. Los gritos se oían. Bárbara le dijo que cómo se había atrevido a hacerle eso. Gala le respondió que ella le había dado permiso y que estaba muy enamorada de ella. Bárbara le contestaba que no era tonta y sabía bien que se lo había dicho en broma. Lo que realmente había pretendido al hacer eso era comprometerla para que así ya fueran novias. La cosa se puso muy intensa. Empezaron a hacerse de palabras. Bárbara se fue enojada y le dijo que no quería volver a verla en su vida nunca más”.

Le preguntamos a nuestra fuente sobre el TikTok que grabaron ese mismo día juntas, en el que Gala le roba un beso y nos dijo: “Gala dice que lo grabaron después de la entrevista, pero no es cierto. Fue antes. ¿Tú crees que se iban a grabar un TikTok después de la pelea tan fuerte que tuvieron? Gala lo publicó después para aparentar que no había existido enojo de Bárbara”.

Hasta el cierre de esta edición, Bárbara no había hecho declaraciones al respecto. “Supe que Gala le estuvo marcando a Bárbara y ésta la bloqueó. No le interesa saber más de ella. Gala quedó muy mal en redes sociales con lo que hizo. Realizó el live que vimos en el hotel donde se hospedaba antes de entrar al reality para defenderse y despotricar contra Bárbara. La mandó a la v3rg4. Le dijo que no fuera a las galas a apoyarla. Que era igual que las pinch3s serpientes que habían conocido. Gala estaba con mucha ira contra Bárbara y contra los que la atacaban en el live”.

¿Crees que Bárbara hable mal de Gala? “No sé porque a Bárbara no le gusta meterse en líos y menos con su orientación. Sabe que, si dice algo de Gala, cuando salga le puede contestar y peor. Lo que estoy seguro es que no va a reconocer esta discusión tan fuerte que acabo de contar para no causar más escándalo. Tal vez diga que la sigue queriendo como amiga. La verdad es que ya la tiene bloqueada y va a hacer todo lo posible por no volver a verla”, finalizó.

