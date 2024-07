Mark Tacher confirma que vio a Lapizito robando el anillo de compromiso que le dio a Cecilia Galliano

Fue en 2014 cuando Gomita y su hermano Lapizito estuvieron en el ojo del huracán porque en un programa de ‘Sabadazo’ se desapareció el anillo de compromiso de Cecilia Galliano, quien ese entonces tenía una relación con Mark Tacher.

Años más tarde, los hermanos dieron su versión de lo sucedido y hablaron de que comenzaron a culpar a “la persona más vulnerable”, que en ese momento era él y solo tenía 15 años.

Lapizito fue el sospechoso de haberse llevado el anillo / YouTube

¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Cecilia Galliano? Mark Tacher da su versión

A 10 años de lo ocurrido, en el programa ‘Sale el sol’ que es conducido por Tacher, hablaron sobre los anillos de compromiso y él contó su historia.

El conductor comentó que durante el programa de televisión el anillo “salió volando” y luego aseguró que vio que Lapizito lo tomó: “El segundo (anillo que di) se lo robaron a la susodicha”, comenzó diciendo y agregó: “Estaba en un show de televisión brincando”, pero en ese momento Joanna Vega-Biestro, conductora de espectáculos, lo interrumpió y le dijo: “De Gomita no vas a estar hablando”.

Mark Tacher cuenta que vio a Lapizito robándose el anillo de compromiso de Cecilia Galliano / YouTube

Así que Mark continuó su historia diciendo: “No (de Gomita no) de su hermano”. Una de las conductoras que parecía no saber sobre la historia del pasado, le comentó sobre la posibilidad de que haya sido una excusa de su ex para decir que ya no tenía el anillo, pero Mark insistió, confirmando que vio cómo Lapizito se llevó el famoso anillo de compromiso que le dio a Cecilia: “No, yo lo vi. Salió volando y entonces de repente pasó un tipo así corriendo vestido de payaso y entonces agarró del piso así el anillo, yo lo vi perfectamente”. Finalmente, el conductor comentó: “Y él no devolvió el anillo”.

¿Qué dijo Lapizito sobre el robo del anillo de compromiso de Cecilia Galliano?

En el pasado, Lapizito contó su versión y dijo que él se había agachado para no estorbar en la cámara y que al saber que el anillo se había desaparecido no dejaron salir a nadie del foro: “Yo me agaché porque al productor lo teníamos en el chícharo y si pasábamos por delante de la cámara, el bato se enojaba y nos empezaba a regañar y yo veía que todos estaban por atrás buscando algo, pero todavía no habían dicho qué era”, dijo.

“Nadie salió del foro y después la culpa fue para uno. Nos revisaron en los camerinos, pero ni vi el anillo; yo estaba bien chavito. Al otro día me estaba cuestionando mi familia si yo me lo había robado, pero son gajes del oficio”, concluyó.

