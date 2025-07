¿Dalilah Polanco se baja de ‘La casa de los famosos México’? Revela enfermedad justo al entrar al reality

Dalílah Polanco, recordada por su papel como ‘Martina’ en ‘La familia P.Luche’ y otras telenovelas como ‘Por ella soy Eva’, fue anunciada oficialmente el lunes 14 de julio como la séptima participante de ‘La casa de los famosos México’ 2025. En su presentación, se mostró entusiasta, divertida y fiel a su estilo: extrovertido, carismático y con el toque irreverente que la caracteriza. ¡Ya muchos apuestan a que será la favorita!

Lo que pocos esperaban es que luego de su revelación, en el canal de YouTube de La casa de los famosos México con Marie Cleire, la actriz acompañada de Cecilia Galliano reveló un padecimiento poco común que ha afectado su vida cotidiana de forma significativa. Fue su amiga, la conductora Galliano, quien rompió el hielo sobre el tema con una declaración que desconcertó a muchos ¿dejará el reality? ¡Te contamos los detalles!

¿Qué enfermedad tiene Dalilah Polanco, la séptima confirmada de La casa de los famosos México 2025?

Durante la transmisión en la que fue presentada como nueva habitante del reality show, Dalílah Polanco explicó que no puede consumir dulces libremente, ya que su organismo reacciona de manera inusual. “Dos copas de vino no me hacen lo que me hace un chocolate”, dijo entre risas, aunque dejando claro que el asunto no es menor.

La actriz detalló que al consumir alimentos con alto contenido de azúcar, comienza a experimentar síntomas similares a los de una borrachera: entumecimiento en los pies, manos frías, sensación de relajación extrema y desorientación. Por eso, toma precauciones estrictas y evita dulces, especialmente si tiene que manejar o trabajar.

Después de varios estudios médicos, los especialistas finalmente llegaron a un diagnóstico que sorprendió a muchos: Dalílah Polanco padece el síndrome de autodestilación. Este raro trastorno provoca que el cuerpo convierta los carbohidratos en etanol, es decir, produce alcohol de forma interna debido a un desequilibrio en el tracto gastrointestinal y la posible presencia de un hongo.

Hasta ahora, Dalilah ha asegurado que su padecimiento está bajo control y que es muy cuidadosa con su alimentación. Sin embargo, reconoce que esta condición podría convertirse en un punto débil durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Así lo confesó Dalilah Polanco:

¿Qué es el síndrome de autodestilación que padece Dalilah Polanco?

El síndrome de autodestilación que padece Dalilah Polanco, también conocido como síndrome de la autocervecería o auto-brewery syndrome, es una condición médica extremadamente rara en la que el cuerpo produce alcohol (etanol) de forma interna, sin que la persona haya ingerido bebidas alcohólicas según el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED). Esto ocurre cuando ciertos microorganismos en el intestino, como el hongo Saccharomyces cerevisiae o Candida, fermentan los carbohidratos consumidos y los convierten en alcohol.

Este síndrome puede provocar síntomas similares a los de una intoxicación etílica: mareo, confusión, fatiga, dificultad para hablar, cambios de humor, náuseas y aliento con olor a alcohol, entre otros. En algunos casos, puede ser desencadenado por el uso prolongado de antibióticos, enfermedades digestivas o incluso cirugías como la bariátrica, que alteran la flora intestinal.

