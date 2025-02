Corren a Dalilah Polanco y Roxana Castellanos de famoso programa, exintegrante de LCDLFMX toma su lugar

Recientemente Carlos Arenas fue anunciado como el nuevo conductor de ‘Cuéntamelo ya!’ Siendo el primer presentador hombre en el programa de revista que lleva años entreteniendo al público.

El programa que se transmite de lunes a viernes al mediodía abrió un nuevo capítulo con esta incorporación con la que todos se sintieron emocionados.

Sin embargo, este no sería el único cambio en el exitoso programa donde Cynthia Urías, Carmen Muñóz, Odalys Ramírez y más brillan cada día.

Carlos Arenas es el primer hombre como conductor en Cuéntamelo ya! / YouTube

¿Corrieron a conductoras de Cuéntamelo ya!?

Ana María Alvarado informó en una transmisión en vivo de YouTube que la llegada de Carlos Arenas a ‘Cuéntamelo ya!’ No fue el único cambio para la emisión.

La conductora indicó que Dalilah Polanco y Roxana Castellanos quedaron fuera del programa. “Las que salen son Dalila Polanco y Roxana Castellanos porque ya no están en la nueva publicidad. Así es, a veces uno está, a veces uno no está”, aunque no dio más detalles de su salida.

“Las corrieron, les dieron las gracias y bye. Nuevo elenco, nueva imagen. Se ve diferente el programa desde que está ahí Carlos Arenas”, agregó.

¿Quién es la nueva integrante de Cuéntamelo ya!?

Aunque Luciana Sismondi y Marie Claire Harp ya aparecían en ‘Cuéntamelo ya!’ Esporádicamente, la nueva publicidad del programa deja ver que la exnovia de José Ron y la exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ ya son conductoras fijas del programa.

En la imagen se puede ver a Carlos Arenas al centro y a las conductoras a su alrededor, lo que ha generado opiniones divididas pues hay a quienes sí les gustó la incorporación de un hombre al programa y a otros no tanto.

En redes sociales, Marie Claire Harp agradeció la oportunidad y compartió la noticia de que ya sería conductora oficial desde esta última semana de febrero.

“Y sí, somos conductoras de Cuéntamelo Ya!, digo somos porque ustedes vivieron conmigo este sueño. La primera vez que visité este foro, estuvo tan lleno de magia que pedí con todas mis fuerza a Dios que este momento llegara. Ver esta imagen con compañeros a los que amo y respeto tanto, me hace pensar que soy muy dichosa en esta vida. Gracias, gracias Televisa por esta gran oportunidad, gracias a las familias mexicanas que nos ven día a día. No dejen de luchar que sí se cumplen”, escribió.

Marie Claire manifestó estar en el programa como conductora desde el 13 de enero de 2024 / Instagram

¿Quiénes son las conductoras de Cuéntamelo ya!?

De esta manera los conductores de Cuéntamelo ya! Este 2025 son:

Odalys Ramírez



Sofía Escobosa



Cynthia Urías



Carmen Muñoz



Carlos Arenas



Ximena Córdoba



Luciana Sismondi



Marie Claire Harp