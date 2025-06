Roxana Castellanos anuncia el regreso del elenco de Otro rollo: “Nos duele la rodilla”

Los proyectos que marcaron época nunca mueren del todo y Otro rollo es prueba viviente de ello. Aunque han pasado más de 15 años desde que el programa salió del aire, su legado sigue intacto en la memoria colectiva de los televidentes mexicanos. Y ahora, gracias a Roxana Castellanos, sabemos que el equipo que lo hizo posible se reencontrará muy pronto en un nuevo formato, lejos del canal que los vio nacer, pero con las mismas ganas de divertir.

En su reciente visita al canal de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, Roxana dejó ver que algo se está cocinando entre bastidores. La emoción de la conductora fue evidente, y sus declaraciones no tardaron en viralizarse. Si creciste con los monólogos, los sketches y los invitados internacionales que hicieron historia en el foro de Otro rollo, prepárate porque el reparto ¡está de vuelta!

¿Qué dijo Roxana Castellanos sobre el reencuentro de Otro rollo?

Todo ocurrió durante una dinámica en Pinky promise, donde Karla Díaz lanzó una pregunta directa: "¿Es verdad que ya están en pláticas para el regreso de Otro rollo? ¿Lo producirá Lalo Suárez?”.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Roxana respondió entre risas: “No, el regreso de Otro rollo no creo. Ya no nos duele la rodilla”, dejando en claro que el formato clásico del programa no volverá.

Pero la verdadera sorpresa vino enseguida: “Sí va a haber un reencuentro que se les ocurrió a Lalo Suárez y Yordi. Sí va a haber un reencuentro padre. Luego lo verán”, aseguró Castellanos.

Y para evitar malentendidos, remató con una aclaración clave: “Pero no va a ser en televisión, para que nos vean en vivo y a todo color”, dando a entender que se tratará de un formato más teatral y cercano con el público, posiblemente en vivo o por plataformas digitales.

Las redes estallaron ante la posibilidad de volver a ver juntos a los integrantes del elenco original, entre ellos figuras como su conductor principal, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Lalo España, Mauricio Castillo, Gaby Platas y el propio Lalo Suárez detrás de cámaras.

¿Qué fue Otro rollo y por qué marcó una época en la televisión mexicana?

“Otro rollo” fue un icónico programa de comedia y variedades mexicano, transmitido entre 1995 y 2007, que marcó una época en la televisión de habla hispana. Su conductor titular y Yordi Rosado, acompañados de talentosos y jóvenes actores de aquel tiempo llevaban el show entre monólogos, entrevistas, sketches cómicos y presentaciones musicales en vivo. Se transmitió primero en Puebla y luego llegó al Canal 5.

Además, lanzó al estrellato a varios miembros de su equipo. Yordi Rosado encontró en el programa una plataforma para desarrollar su carrera como conductor y escritor, mientras que Roxana Castellanos se consolidó como comediante y actriz. Lalo España también formó parte del elenco, antes de convertirse en uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. Invitaban a celebridades nacionales e internacionales. Pasaron por el programa figuras como Britney Spears, una muy joven y no tan conocida Shakira, Will Smith, Ricky Martin, entre muchos otros.

Lo que hacía único al programa era su capacidad de conectar con el público juvenil con un formato inspirado en versiones exitosas en Estados Unidos como Saturday night live o Tonight show. Fue, sin duda, un pionero en México en la combinación de comedia, entrevistas y parodias, con un lenguaje fresco que contrastaba con el formato rígido de los programas de aquella época. Lo producían el fallecido Memo del Bosque y Lalo Suárez. Su última emisión fue el 8 de mayo de 2007.

