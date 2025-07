Mauricio Mancera casi pierde un ojo en terrible accidente: “Tal vez no podrían salvar el ojo”

En entrevista con Yordi Rosado, Mauricio Mancera compartió uno de los episodios más dolorosos de su infancia: un accidente durante una clase de tenis que casi le cuesta la vista.

El conductor de televisión detalló que el incidente lo dejó internado por cuatro meses y que estuvo al borde de perder el ojo dañado. ¡Te contamos los detalles!

Mauricio Mancera / Instagram: @maumancera

¿Cómo ocurrió el accidente que casi deja ciego a Mauricio Mancera?

Durante la conversación, Mauricio Mancera recordó que todo sucedió cuando tenía ocho años, en su segunda clase de tenis. Su entrenador privado no se presentó ese día, así que participó en una clase comunitaria en su club deportivo. Una niña que no encontró una raqueta infantil tomó una de adulto, y al practicar con ella, la soltó accidentalmente, golpeando fuertemente el ojo del conductor.

“Ese día todo estuvo para que me pasara eso. La niña usó la raqueta de su papá. El entrenador le dijo: ‘Ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso, y en una abanicada se le salió la raqueta y me pegó en el ojo”, recordó Mancera.

¿Por qué Mauricio Mancera estuvo a punto de perder un ojo en un accidente de tenis?

Al principio, sus padres no le dieron mayor importancia al golpe. Sin embargo, con el paso de los días, el conductor Mauricio Mancera, comenzó a experimentar molestias cada vez más intensas. Lo que más lo alarmó fue perder por completo la visión de un ojo, aunque su madre pensaba que se trataba de un simple pretexto para no ir a la escuela: “Mi mamá pensaba que era una excusa para no ir a la escuela”, confesó. No fue sino hasta una valoración médica en la Ciudad de México que se descubrió la gravedad del caso.

El conductor fue internado por cuatro meses debido a una hemorragia continua en el ojo, lo que impidió que los médicos evaluaran adecuadamente el daño ocular.

“El ojo era todo negro. Estuve con más de cuatro semanas de hemorragia continua no podía llegar a ver el daño en la córnea. Nos dijeron: ‘vamos a ver si le podemos salvar el ojo’” Mauricio Mancera

¿Mauricio Mancera actualmente tiene problemas de visión tras el accidente de su infancia en su clase de tenis?

Aunque no perdió el ojo, el conductor de Sale el sol Mauricio Mancera pasó varios meses sin poder ver por completo de ese lado. Relató que durante este tiempo no podía agacharse, tenía vómito frecuentes, pues el dolor persistió por muchos años y en la escuela lo sentaban lejos de sus compañeros. “Los dolores eran tan fuertes que yo pedía que me sacaran el ojo”, confesó, dejando ver la intensidad de su sufrimiento.

Un año después, tuvo un pequeño destello de esperanza cuando vio una “mancha verde” al observar el suéter de la directora de su escuela. Fue entonces que inició terapias oculares para estimular la vista, y tras un año y medio, logró recuperar completamente la visión en ese ojo.

Mauricio Mancera “Al año fue la directora a mi casa, no me acuerdo para qué, y llevaba un suéter verde y digo: ‘vi una mancha verde’, luego ya no veo nada. Fui con el oculista, me tenían que tomar la presión cada semana. Mi mamá le dijo: ‘vio colores y luego ya no’ y él le dijo: ‘pudo haber sido la sangre que se movió y luego le tapó. Hagan ejercicios’ y al año seis meses recuperé la visión”.

Mauricio Mancera anduvo con una actriz que le fue infiel / IG: @maumancera

Actualmente, el conductor asegura que ve mejor con el ojo que fue dañado que con el sano. Aunque su pupila permanece más dilatada de forma permanente, afirma que no presenta ninguna molestia ni afectación en su vida diaria.

Así lo reveló Mauricio Mancera: