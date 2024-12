Mauricio Mancera destapa que una famosa actriz escondió su noviazgo con él para serle infiel

Mauricio Mancera se ha consolidado como uno de los conductores más queridos de la televisión de mexicana. A lo largo de su carrera ha pertenecido a dos de los más importantes del país, tal como ‘Venga la alegría’ y ‘Hoy’.

En esta ocasión, funge como presentador en el programa para buscar el amor ‘Enamorándonos’. No obstante, pareciera que él no ha tenido mucha fortuna en sus noviazgos. ¡Lo escondieron para serle infiel!

Mauricio Mancera anduvo con una actriz que le fue infiel / IG: @maumancera

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre la infidelidad por parte de una famosa actriz?

Pese a que Mauricio ha intentado mantener muy mesurada su vida privada, en esta ocasión, reveló para el programa de Imagen TV que empatiza con muchos con los amorosos, dado que él ha tenido diversas decepciones amorosas.

A raíz de que un participante comentó que su novia se negaba a compartir foto de ellos dos en redes sociales, esto bajo el argumento de que “no era de su agrado”, Mau se puso en sus zapatos del amoroso y contó que, en el pasado, él sostuvo una relación amorosa con una famosa actriz, quien lo escondía todo el tiempo.

Mancera narró que dicha mujer, quien no reveló su identidad, le pidió que no hicieran público su noviazgo. Esto porque no quería que se opacara su éxito como actriz. Al borde de las lágrimas, el conductor mencionó que confió en las palabras de su ex, pero la realidad era otra.

Según Mauricio, el verdadero motivo de que su expareja escondió su romance fue porque ella le era infiel con otro hombre.

“Yo empecé una relación con una actriz y me decía: ‘No voy a subir ninguna foto contigo porque no quiero que la gente o la prensa me hagan preguntas sobre ti y no se enfoquen en mi carrera’, y después me enteré que, pues, más bien, se estaba enfocando con alguien más”. Mauricio Mancera

Lo anterior habría dejado lastimado de sobremanera al exconductor de ‘Venga la alegría’. Por esta razón, no desearía casarse algún día.

Mauricio Mancera no desea casarse

Recodemos que en una entrevista en el programa ‘Hoy’, Mauricio dejó claro que ha tenido malas experiencias en el amor, lo que le derivó en una fuerte depresión. Por tanto, no desearía llegar al altar.

“No creo en el matrimonio, no quiero casarme. Si para ellas fuera un tema importante, no tengo ningún problema en firmar, pero para mí un papel no es sinónimo de compromiso. Creo que conflicto mucho cuando ya no quieres estar, puedes tener una separación mucho más tranquila y amistadas sino que está el papel de por medio, eso entorpece muchos procesos y empezar a surgir resentimientos y corajes y todo que creo que no son necesarios cuando tienes una relación con una persona que amas o amaste, el terminar puede ser bueno”, dijo Mau.

Así lo dijo Mau Mancera: