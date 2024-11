¿Mauricio Mancera y Gaby Ramírez están enamorándose?

Luego de una ausencia de casi cuatro años, el programa ‘Enamorándonos’ resurgió, en otro formato y en otro canal. Ahora el reality para encontrar el amor es transmitido en Imagen Televisión, dejando atrás el capítulo con TV Azteca en donde el programa comenzaba a ser protagonista de turbios sucesos que lo llevaron a su fin.

En esta nueva etapa renovada y mejorada que ya tiene unos meses al aire, Gaby Ramírez y Mauricio Mancera son los conductores que le dan sabor al programa con su carisma y experiencia, por lo que ya conquistaron al público.

Recientemente Mauricio Mancera fue cuestionado en una alfombra roja sobre si a él le gustaría tener un “panel del amor” para encontrar a su media naranja. El conductor sorprendió con su respuesta y dijo: “Por el contrato no podemos, y la verdad tampoco (lo haría) estoy muy contento en el lugar del conductor ahorita, ya si en una de esas me dan aire, ya lo pensaré, pero ahorita mientras la quincena siga cayendo, me quedo ahí”.

¿Los conductores podrían enamorarse en el programa? / Instagram

¿Gaby Ramírez y Mauricio Mancera tendrían una relación amorosa?

Entonces, el divertido conductor fue cuestionado sobre si tendría un romance con su compañera Gaby Ramírez. Ambos irradian mucha química y complicidad en su conducción, por lo que en redes sociales han desatado comentarios acerca de lo mucho que les gustaría verlos juntos como pareja.

Mauricio Mancera respondió a esto e impresionó aún más por sus palabras admitiendo que sí le gustaría tener un romance con su guapa compañera regiomontana. “Fíjate que si con Gaby no trabajara todos los días, en una de esas claro que podría conquistarla”.

“Podría darse algo porque nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química, me gustan bajitas”, añadió.

Por otra parte, en el programa de YouTube ‘Dulce y picosito’, informaron que recientemente Gaby presumió flores en su casa y se las habría mandado Mauricio. “Yo me enteré que la hermana Gaby anda muy contenta, que las flores que recibió hace poco y que subió a su Instagram llegaron de las manos del querido Mau”, indicaron.

Por otra parte, en redes sociales los fans de ‘Enamorándonos’ creen que puede nacer el amor entre los conductores. Y les han dejado comentarios como:

“Se me hace que van a terminar enamorados”

“Hagan una cita Gaby y Mauricio”

“Anden”

“Me anda gustando esa parejita”

“Creo que todos piensan lo mismo que yo, se ven muy bien juntos”

“Ya anda con el Mau, hacen bonita pareja”

