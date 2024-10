Gaby Ramírez rompe el silencio sobre su relación con Adrián Marcelo ¿mala experiencia?

Tras la polémica causada por la estancia de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México, se dieron a conocer personajes de la farándula vinculadas con el pasado del conductor.

Gaby Ramírez, conductora del programa Enamorándonos, fue una de ellas. Salió con él durante un tiempo. Incluso, la prensa comentó que tenían planes de boda. Le preguntamos a la conductora y nos dijo: “Lo que te puedo decir es que no hay una historia entre los dos. Nunca anduvimos. Salimos algunas veces, por mucho un mes. Jamás fuimos novios”.

“Incluso, dijeron que me iba a casar con él y que por eso me vine a México. Eso no es cierto. Yo vine con un exnovio a México en 2020. Creo que cuando salimos fue como hace 15 años. Yo comenzaba en Acábatelo. Luego, cada uno hizo su vida. Si nos vemos nos saludamos como amigos porque quedamos en buenos términos”.

Mira: Paulina Mercado será sometida a una cirugía de emergencia; tiene un tumor cancerígeno

¿Gaby Ramírez defiende a Adrián Marcelo tras su participación en La casa de los famoso México?

Al cuestionarla sobre el comportamiento de Adrián Marcelo con ella, tras los comentarios que lo tachan de misógino o controlador, aseguró:

“Yo puedo hablar de cómo me fue en la feria. Él siempre me trató muy bien. Fue un caballero. Muy atento. Jamás me agredió verbal o físicamente”.

“Es un tipazo, pero eso no justifica lo que dice o hace. No puedo juzgar algo que yo no vi o no me consta. Lo digo porque trabajamos muchos años en la misma empresa. No sé si ahora es diferente. Tengo mucho tiempo de no hablar con él. Él hizo su vida y creo que se casó. Yo vine a México hace casi cuatro años”. Gaby Ramírez

Lee: Barbára de Regil revela el lujoso regalo que le pidió a Fernando Schoenwald por “aguantarlo” como esposo

Sobre su participación en LCDLFMX, comentó: “Creo que fue un personaje que se le salió de control. No me gustaría opinar de algo que no, y tampoco puedo defender lo indefendible. Sí tiene un humor negro que la gente le compra. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no, pero hay cosas que no se pueden defender. Prefiero no meterme en problemas”.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre / Captura de pantalla: La casa de los famosos México

Lee: LCDLFMX: Mario Bezares regala sus 4 millones de pesos a Brenda Bezares con romántica declaración

Gaby Ramírez dice que ante la cancelación de Adrián sigue ganando seguidores

Tras la cancelación de su espectáculo Hermanos de leche con “la Mole” en algunos estados, comentó: “No sabía. Eso es cuestión de los empresarios. Este tipo de realities te hacen rey o reina o te hunden. Creo que le benefició porque tuvo más seguidores”.

Gaby nos contó cómo se siente de conducir un programa como Enamorándonos. “Me siento muy feliz, es una etapa nueva. Es la primera vez que soy una de las conductoras principales de este proyecto. Me encanta lo que hago: Escuchar a los amorosos y a los flechados. A todo el mundo le encanta”.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ;No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.