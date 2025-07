‘La Bebeshita’ anda con un futbolista 14 años menor

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, disfruta mucho estar enamorada. Hace unos días nos la encontramos con un nuevo galán, el joven futbolista Lucca Bienati.

Al respecto, ella nos contó: “Nos conocimos por redes sociales y empezamos a salir. Él se volvió viral en TikTok, lo vi y dije: ‘Está lindo’. Le di un like y me escribió: ‘Hay que salir’”.

“Lo que más me gusta de él es que es muy divertido y que está chiquito (de edad). Me agarra el rollo rápido. Físicamente me encanta que sea muy alto. Entonces puedo usar sin problema tacones cuando estoy con él”.

¿Quién fue el novio anterior de ‘la Bebeshita’?

Esta nueva pareja le llega en un buen momento a Daniela, ya que acaba de sufrir una decepción amorosa: “En noviembre terminé mi último noviazgo.

Salía con un músico, pero fue una relación en secreto. Nunca lo pude mostrar, porque el mundo iba a arder si yo decía que salía con él.

Él me lo prohibió y yo también me iba a quemar. Iba a ser una Ángela Aguilar. Me iban a tachar mucho. Y es que él estaba en proceso de separación y yo no quería irrumpir en eso”.

La bebeshita y exnovio / Archivo TVNotas

¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ sobre ser 14 años mayor que su actual pareja?

Lucca tiene 20 años, con lo cual nuevamente ‘la Bebeshita’ anda con un hombre mucho menor que ella, tal y como ocurrió con su ex, Brandon Castañeda, a quien le llevaba 10 años. En este caso, al futbolista le lleva 14, ya que Daniela tiene 34, aunque en entrevistas dice tener 30.

Sobre cómo llevan esta diferencia de edades, ‘la Bebeshita’ señaló: “Está divertido. Yo tengo alma de niña. Me gusta jugar con eso y me divierto con él. El colágeno siempre es bueno”.

Lucca, por su parte, mencionó: “La verdad, no me molesta para nada. Es chistoso, siempre he salido con mujeres más grandes que yo. Estoy acostumbrado. Tenemos un muy buen trato. Me gusta mucho su cuerpo”.

La Bebeshita y su novio Lucca / Archivo TVNotas

¿Qué proyectos tiene ‘la Bebeshita’?

Sobre sus proyectos, ‘la Bebeshita’ contó a TVNotas: “Sigo con la música. Me encanta cantar y acabo de estrenar un pódcast de relajo con mis amigas. También hay en puerta unos realities, pero aún no puedo decir nada”, concluyó.

Trayectoria de ‘la Bebeshita’



Saltó a la fama en 2016 en el programa Enamorándonos , de TV Azteca.

, de TV Azteca. En 2021 fue concursante de MasterChef celebrity México

México Después dio el salto como conductora de Venga la alegría fin de semana.

En 2024 participó en el reality La casa de los famosos de Telemundo.

de Telemundo. Tiene 3.1 millones de seguidores en Instagram.

