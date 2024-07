La Bebeshita se hizo rejuvenecimiento de allá abajito: “Quedas como nuevecita”

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’, quien no tiene reparos en confesar que lleva varias cirugías estéticas, ahora nos sorprendió con un rejuvenecimiento vaginal como parte de un paquete de 3 procedimientos. TVNotas la acompañó al médico.

“Me hicieron un rejuvenecimiento vaginal con un láser que hace una cicatrización médica para que se contraiga y se regenere. Se vaya haciendo más fuerte, más bonita, más apretadita. También ayuda a la lubricación. Quedas como nuevecita”.

“Me inyectaron ácido hialurónico (por dentro) para sentir más. Me dolió un poco, pero fue tolerable. Y me pusieron en una silla donde por frecuencia magnética se comprime la pared pélvica para que tenga más fuerza y se ejercite. Me hice de todo para cuando tenga novio”.

TVNotas la acompañó al médico / Liliana Carpio

Le preguntamos por qué se hizo un rejuvenecimiento en esta zona si aún es muy joven (33 años): “Es para cualquier mujer que se quiera cuidar esas partes íntimas. Es preventivo, porque cuando tienes 50 años esos músculos te están colgando y no lubricas bien. Es como cuando vas al gimnasio joven para mantenerte bien, y no hasta los 50 que ya te está colgando todo. En Europa es muy común. En México apenas se está poniendo de moda. Hay muchos tabúes de que una mujer se cuide o quiera sentir más. Hasta mi mamá quiere hacérselo también”.

Daniela espera ver pronto los resultados: “Aún no he probado. Estoy soltera desde mi último novio, el influencer Rodrigo Glez, 7 años menor que yo, y que me engañó estando encerrada en La casa de los famosos (a principios de este año). Se echó a la terapeuta que nos daba el reiki en pareja. Jamás me lo imaginé. Según él, estaba muy deprimido y le habló a la del reiki. Luego ella fue a mi casa a darme terapia y me lo confesó y me pidió perdón. Le dije que ya lo había cortado. Que íbamos a regresar, pero después de eso ya no. Yo no perdono esas cosas”, concluyó.

Instagram

¿Cómo es el rejuvenecimiento de esa zona íntima?

Platicamos con la ginecóloga y especialista en estética y rejuvenecimiento de esa zona, Alejandra Pérez, quien nos habló de lo que se hizo ‘la Bebeshita’.

“El rejuvenecimiento vag... es para mujeres de todas las edades a partir de que inicien su vida se.... A partir de los 20 años es muy bueno. Se hace con un láser que estimula la producción de colágeno, de nuevos vasos. Se tensan las paredes (internas de ese órgano) y se produce una mejor lubricación, mayor sensibilidad”.

“El protocolo inicial para el rejuvenecimiento vag... es de 3 sesiones con diferencia de 4 a 6 semanas. El mantenimiento puede ser cada seis meses o un año”.

Platicamos con la doctora que le hizo el procedimiento a la influencer / Liliana Carpio

“El cuidado que debe tener quien se hace este procedimiento es (abstinencia) de 3 a 5 días y evitar baños de inmersión en albercas o jacuzzis”.

“Además se hizo una terapia de rehabilitación de piso pélvico con energía electromagnética. Es para contraer los músculos, ejercitarlos y engrosarlos para, a la larga, evitar la incontinencia urinaria”.

“La aplicación de ácido hialurónico es para potencializar la sensibilidad de las terminaciones y se produce una mejor satisfacción”, explicó.

