Queen Buenrostro narra infierno con su ex, Brandon Castañeda: “Me dijo: ‘Te tengo que desmayar”

Hace unos meses, Queen Buenrostro preocupó a sus fans al publicar una serie de fotografías en las que mostraba golpes en su cuerpo. Dijo que su exnovio, Brandon Castañeda, con quien llevaba 1 año de relación, la había golpeado, pero después, en entrevista, cambió la versión: “Tuvimos una discusión, pero él no me tiene amenazada ni manipulada. Si me hubiera golpeado ya no estaría con él”.

Ahora, la influencer confirmó a TVNotas que el exwapayaso sí la golpeó y relató el infierno que vivió junto a él.

“Por mucho tiempo negué cosas que pasaban en la relación. Cualquier persona enamorada de un narcisista me entenderá. A ese hombre lo amé como no tienen idea. Siempre lo justifiqué. Sin embargo, me hacía sentir culpable. Todo pasa gradualmente. Hasta que lo normalizas”.

“Brandon es una persona que busca irse con cualquier conflicto. Recuerdo que la primera vez que tuvo un acto de violencia conmigo fue cuando se enojó por temas de ‘La venganza de los ex’, mientras estuvo al aire. Ese día me agarró de los brazos, me alzó y me tiró al piso. Después me pidió perdón. Lo dejé pasar”.

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

Queen Buenrostro relata la violencia que sufrió con Brandon Castañeda

“La segunda vez pasó en febrero del año pasado. (Por los golpes) no sabía si me iba a mat.... Por eso lo expuse en redes. Me dio mucho miedo. Después, lo encontré en estado crítico. Amenazó con hacerse daño. Por eso lo disculpé y defendí”.

“Después de varios meses sin agresiones, en enero de este año volvió a pasar. Me invitó a un crucero por mi cumpleaños. Todo iba muy bien, hasta que le reclamé por ayudar a una chava en estado inconveniente. La tomó de la cintura y me dejó sola. Yo pude haberla ayudado y él no quiso. Se lo dije enojada y reaccionó de la peor manera (con violencia física a ella)”.

“En febrero volvimos a discutir. Al salir de una fiesta, peleamos hasta llegar a las instalaciones del hotel, donde (le causó lesiones).Siempre se justificó. Me decía: ‘Tú tienes la culpa y sacas lo peor de mí, pero te amo y eres el amor de mi vida’. Queen Buenrostro

Al día siguiente, nos regresamos y en el camino discutimos otra vez. Incluso me sacó del coche y me aventó a la carretera. ¡Tuve que correr para alcanzarlo!”.

“Terminé toda moreteada. De hecho, tuve que subir mis fotos editadas para que la gente no se diera cuenta de mi mano inflamada y de los moretones. Jamás lo expuse. Fuimos a terapia juntos. ¡Pensé que iba a cambiar por mí!”.

“Lo normalicé tanto que a veces pensaba: ‘No me ha golpeado en 1 mes, entonces estamos bien’. Era un círculo vicioso. Hasta que un día, Alex (Flores) sacó un pódcast y habló de la situación que viví hace un año. Eso hizo que él se molestara. Fui a su casa y me echó la culpa de todo”.

“Decidí sacar mis cosas, pero me detuvo. Me besó y tuvimos relaciones. Aclaro que nunca me obligó a tenerlas... Luego intenté platicar con él, pero recibí insultos. Me dijo: ‘Nunca te quise, ni te amé, solo te utilicé. Te mereces cada golpe que te he dado. Mírate, eres la basura de todos’. Agarró mi celular y lo rompió. Después me corrió de su casa”.

“Luego le di una cach... por algo que me dijo y me (tomó del cuello) al grado de no poder respirar. Yo le hacía señas para que parara y me dijo: ‘Te tengo que desmayar, porque ya no te soporto’. Sin embargo, le cayó el veinte y me soltó. Ya no podía más y por eso procedí legalmente”. Queen Buenrostro

“Lo bloqueé de todas partes. Me ha amenazado de que subirá algo mío. Me da miedo de lo que pueda hacer. Ya tengo una orden de restricción en su contra. No se puede acercar a mí. No me mudaré de casa. Ya quité su huella de mis chapas. El amor me hizo hacer muchas pen... Me di cuenta de que tengo ansiedad, como si tuviera dependencia emocional. Casi desmayada me sacó de ahí”.

‘La Bebeshita’, también ex de Brandon, publicó: “Él es un narcisista y todos te lo dijimos. Lo bueno es que yo era la obsesionada, ¿no?”. Al respecto, Queen responde:

“Daniela se identifica, porque también se obsesionó con él por 5 años. No sé nada sobre la relación que tenían, pero también la manipulaban. Ella no puede hablar. No conoce el tema. Son un par de mentirosos. Es una colgada”, concluyó

En nuestra edición 1416, Queen intentó limpiar la imagen de Brandon

Queen: “La gente lo señala como un ‘agresivo’. Las mujeres me han atacado por quedarme ‘callada’. Hasta me han dicho que por qué protejo a mi ‘agresor’.

Están tergiversando todo de una manera que no es. Piensan que él me puso el puño encima y no fue así”.

“Si Brandon me hubiera golpeado, yo ya no estuviera con él. ¡Tampoco soy tonta!”.

Brandon: “La gente me tachó de golpeador y manipulador. Eso es falso. No me victimizo. Es una responsabilidad de ambos y no hay culpables. Acepto mi responsabilidad de lo que sucedió, pero no voy a permitir que digan que hay videos donde (tomo del cuello) a Queen, porque no hay nada de eso”.

