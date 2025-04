Señalan a exwapayaso de violento con famosa influencer, aseguran que hay pruebas

La tarde del sábado 12 de abril, el nombre de Queen Buenrostro se volvió tendencia tras compartir una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde señaló directamente a su ahora exnovio, el exWapayaso Brandon Castañeda, de haberla agredido físicamente. En el contenido difundido se escucha una discusión entre ambos, y la influencer sostiene que el día anterior habría sido víctima de una golpiza.

En uno de los videos, presuntamente grabado en la sala de la casa de Brandon, se oiría al joven decir: “Hice lo que tuve que hacer”, mientras Queen lo confronta por lo sucedido. Ella le responde: “¿Por eso me ahorcas, me pegas, me das una cachetada?”. A lo que él supuestamente contesta con frases como: “Cállate, te lo merecías. Te debería hacer algo peor”.

Además de los audios, Queen mostró fotografías de su cuerpo donde se aprecian hematomas, golpes, una mano visiblemente inflamada y sangre en el labio. También compartió imágenes de su celular estrellado, lo que para ella es una prueba más de lo que vivió. En sus propias palabras expresó:

“Por mucho tiempo tuve miedo hasta de las cosas con las que él me amenazaba. Me decía: ‘Yo te voy a exponer’. Es un manipulador, un narcisista que, al día de hoy, me sigue culpando por todas las veces que me ha hecho daño. Pero lo de ayer y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso. Ya no puedo, perdónenme, pero ya no puedo. Amé tanto que esta es la única forma de no volver. De verdad, ya no puedo. Lo siento mucho, pero ya no puedo. De verdad, ya no puedo”, dijo ante sus 7.4 millones de fans.

Mira: ¡Queen Buenrostro y Brandon Castañeda confirman que están saliendo!

¿Qué evidencias compartió Queen Buenrostro en redes sociales?

La creadora de contenido no solo difundió imágenes de los presuntos daños físicos, también grabó varios videos explicando el contexto y asegurando que hay testigos de lo ocurrido.

“Te amé muchísimo, te perdoné, te traté de justificar, entendí tu pasado, pero esto ya no lo entiendo. Ya no puedo”. Queen

En sus declaraciones, Queen también mencionó haber vivido una relación marcada por el miedo, manipulaciones y amenazas. Aseguró que durante mucho tiempo calló por temor al qué dirán y por lo que él pudiera hacer.

“Brandon, haz lo que quieras. Si quieres subir lo que quieras, dando a entender que yo estaba loca, pagarle a otras personas para hacerles creer a la gente que yo era la que te pegaba, que yo era la loca, que yo era la que empezaba cosas. Perfectamente, sabes que yo nunca jamás me atreví a ponerte una mano encima si no era para defenderme. Haz lo que quieras, hazme ver como la loca. Okay, estoy loca.”

Incluso pidió disculpas públicas a quienes en su momento intentaron advertirle sobre la relación como lo fue Bebeshita quien contó a TVNotas que Brandon también la agredió.

“Le quiero pedir una disculpa pública a todas las mujeres que han pasado por lo mismo. Una disculpa publica a mis ex amigos, no fue la manera de exponer mi vida privada cuando yo les pedí que me dejaran hablar a mí, pero gracias por estar cuando más los necesite y perdón por hacerlos quedar como mentirosos”, dijo en Queen.

Finalmente, aseguró que todo esto se trata de una denuncia pública, pero también llegó a instancias legales, pues no era “solo para crear polémica”.

Lee: Bella de la Vega explota contra Queen Buenrostro: “¡Es terrible, tonta, sinvergüenza y sin escrúpulos!”

¿Brandon Castañeda ha respondido a las acusaciones?

Hasta ahora Brandon Castañeda no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre las graves acusaciones que enfrenta. En sus redes sociales no hay publicaciones recientes y tampoco ha salido a desmentir lo dicho por Queen.

Por lo pronto, usuarios de redes sociales ya han reaccionado con fuerza. La mayoría, seguidores de Queen, han inundado el perfil de Brandon con comentarios negativos, exigiendo una respuesta o, incluso, acciones legales.

Lee: LCDLF: Brandon le responde a la Bebeshita por decir que tuvieron relaciones en un reality

La relación tumultuosa entre Brandon Castañeda y Queen Buenrostro

La relación entre Brandon Castañeda y Queen Buenrostro ha sido bastante tumultuosa y llena de altibajos. Se conocieron en el ámbito de los influencers y reality shows, donde ambos han tenido una presencia destacada. La relación comenzó con mucha intensidad, pero pronto surgieron problemas. Queen Buenrostro, cuyo nombre real es Ana Daniela Martínez, ha hecho fuertes declaraciones en sus redes sociales, indicando que su relación con Brandon estuvo marcada por acusaciones de comportamiento violento. Estas acusaciones no son nuevas, ya que Brandon había sido señalado anteriormente por su exnovia, Bebeshita, como una persona violenta.

La pareja ha tenido varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de su tiempo juntos. La más reciente ruptura ocurrió en medio de la participación de Brandon en el reality show ‘La Isla 2024’. Queen Buenrostro confirmó su soltería a través de una serie de publicaciones en Instagram, sorprendiendo a sus seguidores. Aunque la influencer eliminó las historias donde hablaba sobre el fin de su relación, la noticia generó un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, volvieron a intentarlo hasta este nuevo escándalo.