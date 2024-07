Bella de la Vega explota contra Queen Buenrostro: “¡Es terrible, tonta, sinvergüenza y sin escrúpulos!”

Hace más de una semana finalizó el reality de TV Azteca Tentados por la fortuna. En él, 14 concursantes entraron con un premio grupal de 6 millones de pesos y debían hacer un recorrido por Turquía durante un mes. En el camino encontraban tentaciones de altos costos económicos, que se descontaban del premio final.

Los pleitos estuvieron a la orden del día. Sobre todo entre la actriz Bella de la Vega y la influencer Queen Buenrostro. Bella accedió a platicarnos de lo que ocurrió y que no vimos en pantalla:

“La Queen Buenrostro se portó terrible conmigo. Qué experiencia con esa mujer. Guácala. De queen no tiene nada. No demuestra clase. Esa tipa estaba ahí para cortarles la cabeza a todos. Tenía una actitud agresiva”. Bella de la Vega

Bella de la Vega asegura que la actitud de Queen hizo más difícil de la convivencia

Le preguntamos a Bella el origen de los problemas. “Para empezar, no le podías comentar nada. Ella decía que la habían invitado a gastar. Y me dijo que yo quería llamar la atención, cuando ella era la que gritaba y se la pasaba con sus risas y carcajadas súper exageradas”.

No dudó en describírnosla: “Es una influencer con 7 millones de seguidores en Instagram, pero que no ha demostrado nada en el medio del espectáculo. Ella cree que todos le debemos rendir pleitesía. Es grosera, maleducada, antipática, amarranavajas, ávida de atención a toda costa. Una sinvergüenza. Lo que hacía es tener codicia, ser hambreada. Es una mujer que vive del bluff. Sus seguidores han de ser por lo que enseña o sus operaciones o los conflictos. Qué fea manera de vivir. Se hace la mustia. Un personaje terrible. Es envidiosa, una mujer sin escrúpulos, una influencer tonta”.

Aunque en el reality se metían con la edad de Bella, ésta dice de Queen: “La gente habla mal en redes sociales de ella. Han señalado que tiene pestañas de araña. Ella nos habló de sus operaciones. Que se había puesto la grasa corporal en las pompas y puesto bubis, que después se las quitó y otra vez se las volvió a poner. Dice que tiene 26 años. Es muy joven para tantas operaciones. A esa edad ni las necesitas, y ve cómo está. Imagínate cómo estará cuando tenga más. Cómo se va a satisfacer después si a esta edad no puede quedar contenta con su cuerpo”.

Romina y Bella tuvieron una discusión en el reality / Twitter

Bella de la Vega comentó que Esmeralda Ugalde también tuvo sus diferencias con Queen

Bella dice que no solo ella fue víctima de Queen Buenrostro, también Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara: “La trató súper mal. Le dijo que era una hipócrita, mojigata y mustia. Esmeralda sufrió por esto. La quiso bajar a su nivel a través de humillaciones. Juega chueco. A Esmeralda la ví muy preocupada porque le afecta públicamente. A la otra le vale porque vive del chisme y los conflictos”.

Y finalizó diciéndonos que no le interesa volver a verla nunca: “Nos llevamos 152 mil pesos cada uno. Ojalá no me la vuelva a topar nunca. Ella mostró todo el cobre”

