Brandon Castañeda demandó a su ex, Queen Buenrostro, ¡por acoso! “Se metió a mi depa a la fuerza”

En nuestra edición 1470, Queen Buenrostro contó que, supuestamente, su exnovio, Brandon Castañeda, la golpeó en reiteradas ocasiones, y que, incluso, llegó a ahorcarla. En TVNotas buscamos al influencer, exwapayaso, para conocer su versión y nos reveló que entabló una demanda en contra de la joven. “

Terminé con Queen los primeros días de abril, vía telefónica. Ella estaba de viaje con su mamá en Turquía. Los hechos que narró ocurrieron el 11 y 12 de abril”. Brandon Castañeda

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

¿Cómo se rompió la relación entre Brandon Castañeda y Queen Buenrostro?

“Intenté terminar con ella en más de 3 ocasiones en persona, pero me convencía de que no lo hiciera. Trataba de culparme. Me decía que, sin ella, yo no sería nada. En una ocasión dijo que la amenacé con quitarme la vida y no es cierto. Me chantajeaba con un video que grabó en su casa en febrero de 2023. Hubo mucha toxicidad en nuestra relación”.

“Yo la había terminado y, queriéndome llevar mis maletas y a mi perrito, no me dejó salir. Me escondió mi celular. No vivimos juntos, pero me quedaba con ella. Ese día tuvimos una discusión. Yo estaba alterado y le dije palabras fuertes. Ella decía: ‘Tú me empujaste. ¿Por qué tienes que golpearme?’. La regué al decir: ‘Te lo mereces’. Ella lo cortó y editó”.

“El alcohol era otro factor. Íbamos de fiesta. Se echaba sus cubitas de más y me la hacía de p3d0. Era muy celosa. Le regalé 2 anillos y le prometí que el tercero era para casarnos. Veía un futuro con ella. Cuando la corté no lo aceptó. Dijo que a su regreso del viaje hablaríamos y así fue”.

¿Qué ocurrió durante la discusiónentre Queen Buenrostro y Brandon en el departamento de él?

“El 11 (de abril) me mandó mensajes y cuestionó por qué la dejé de seguir en redes. Me preguntó dónde estaba, qué hacía. No le contesté. Llegó a mi edificio ese día, entre las 6 y las 7 de la noche”.

“A las 8 tenía que salir a una clase. Abrí la puerta un poco. Ella estaba sentada afuera. Empujó y se metió. Dijo: ‘Lo que quiero es hablar contigo. No quiero causarte problemas’. Empezamos a hablar y me dijo que no se merecía lo que le había hecho. La misma historia de siempre”.

“Se empezó a quitar la blusa. Se dejó el pantalón. Se acercó y dijo: ‘Es que, neta, ¿cómo es que no valoras esto? ¿Cómo no te va a gustar?’. Le contesté que tenía que entender que no se iba a arreglar al tener intimidad (se le quiebra la voz)”.

“Aseguró que si no la tocaba era un m4ric4. Dije: ‘Si no te vas, voy a llamar a seguridad’. Tomé el teléfono y gritó: ‘Lo voy a arrancar’. Traté de calmarla. Se alteró y me empezó a empujar. Después decidí hacer un ‘en vivo’. Mi intención no era mostrarla, ya que no tenía blusa. Empecé a hablar con la familia, con mi gente. Quería que se fuera. Ella, después, se acercó y se sentó como si nada hubiera pasado. Me dijo: ‘Te vas a la ching4d4. Mis papás son abogados y te van a hundir’”.

¿Cómo reaccionaron los vecinos de Brandon y la seguridad del edificio?

“Traté de cargarla para sacarla. Se tiró al piso como niña y empezó a gritar como loca que la estaba golpeando. Mis vecinos llegaron y preguntaron qué pasaba. Ella se encerró en el baño de mi recámara. Les pedí que llamaran a la policía, pero no se quisieron meter”.

“Para evitar problemas, me encerré en otro cuarto. Traté de dormir. Le dije que al otro día hablaríamos. Así pasó. Ella me dijo: ‘Te vas a ir a la ch1ng4d4’. Llamé a seguridad y subieron por ella. Horas después, le mandé un mensaje para ver si había llegado bien, porque se había ido muy alterada. Me envió el live que hice. Alguien tomó captura de este o lo grabó y se volvió viral. A ella le ardió y por mensajes de WhatsApp me escribió: ‘¿Ya viste lo que hiciste? Te vas a la v3rg4’. Eso es lo que sucedió”.

Por todo lo ocurrido ha decidido demandarla. “Ella ha contado historias que no son verdad. He recibido amenazas de personas con acento ranchero. Dicen que tienen mi dirección, el número de mis placas y después cuelgan. Me quieren hacer daño, pero no voy a vivir con miedo. Ella presentó denuncia por violencia familiar y yo también la denuncié, pero por acoso sexual. Será notificada y tendrá una orden de restricción. Lo único que quiero es paz en mi vida. Llegaré hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

Brandon Castañeda y Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Qué dice el abogado de Brandon Castañeda sobre el caso contra Queen Buenrostro?

Por otra parte, el abogado del influencer, el Lic. Francisco Díaz, nos habló del proceso:

“Existe una denuncia en contra de mi cliente por el delito de violencia familiar. Nosotros levantamos una denuncia por acoso sexual. Ella irrumpió en su domicilio y trató de seducirlo. Mi cliente se opuso. Hay mensajes de WhatsApp de amenazas, videos de cámaras de seguridad que serán exhibidos ante la Fiscalía, donde se ve que ella fue quien lo buscó”.

¿Qué ha dicho Queen Buenrostro sobre los actos de violencia?

En nuestra edición 1470 Queen dijo esto sobre su ex:



“En el primer acto de violencia que tuvo conmigo me agarró de los brazos, me alzó y me tiró al piso. Después me pidió perdón”.

“La segunda vez, me agredió, ahorcó y golpeó. Pensé que me mataría”.

En enero de este año, me invitó a un crucero. Ahí me aventó al piso y me pateó por todas partes”.

“En otra ocasión, me ahorcó al grado de no poder respirar y dijo: ‘Te tengo que desmayar. Ya no te soporto’”.



¿Quién es Brandon Castañeda?

Nació el 29 de enero de 2001 en Guadalajara, Jalisco. Es creador de contenido, atleta y cantante.

Se dio a conocer en el grupo Wapayasos y horripicosos. Dicha agrupación alcanzó popularidad con canciones y dinámicas dirigidas a los niños. Tiempo después se enfocaron en adultos.

También participó en los realities: Enamorándonos, La isla y Los 50. Participa en diferentes programas de televisión, donde muestra rutinas de ejercicio.