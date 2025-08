Exesposa de Juan Osorio continúa con el proceso legal por la violencia que asegura haber vivido a su lado

A más de 10 años de la separación de la actriz Emireth Rivera y el productor de telenovelas Juan Osorio, los procesos legales continúan. Ella lo denunció por violencia psicoemocional, familiar e intento de despojo del departamento que ambos compartieron siendo pareja, que ella dice haber vivido a su lado. Rivera nos habló de la supuesta violencia que sufrió y de los procesos legales.

“He sido respetuosa con mi vida privada y con las personas que fueron parte de mi entorno en algún momento. Ya hasta me da flojera hablar del tema. Estos procesos debieron haber concluido. Desafortunadamente, en nuestro país no son tan prontos ni expeditos. No solo en mi caso, sino en el de muchas mujeres”, dijo la exesposa de Juan Osorio.

“Hay una carpeta de investigación en la Fiscalía de la CDMX. Se acreditó la violencia psicoemocional. La violencia física no existió. Cuando una mujer vive violencia en sus espacios que deberían ser los más seguros, es algo que te marca”, resaltó.

Ex de Juan Osorio lo denunció por presunta violencia / Cortesía de la entrevistada/Redes sociales

Te puede interesar: Juan Osorio y Eva Daniela con los preparativos para su boda; y ¡buscarán convertirse en padres!

¿Qué dijo Emireth Rivera, ex de Juan Osorio, sobre la violencia que supuestamente vivió al del productor?

“Me sentía disminuida emocional, moral y patrimonialmente. No tenía accesos a recursos, con una persona que ostenta el poder, la mayor economía. Cuando hay rupturas de matrimonio, casi siempre nos quedamos sin nada. En la parte emocional igual, ya que apuestas por un proyecto de vida. En el video están las evidencias: La mentalidad de alguien que cree que los derechos de las mujeres no son importantes. Ahí se resume todo”, relató la actriz Emireth Rivera.

Sobre el presunto despojo comentó: “Se generó una simulación en contubernio con familiares de él para perjudicarme patrimonialmente. Existe un proceso no cerrado en el que hay engaño. Se manipularon documentos. Es un fraude procesal. Han sido años de desgaste. La que ha pagado las facturas más altas soy yo”.

Le preguntamos por qué no alzó la voz en ese momento y nos dijo: “La palabra ‘miedo’ es algo permanente cuando estás en un tema de asimetría de poder. Al vivir con una persona que ostenta poder, recursos económicos y políticos, de mi parte hablarlo habría sido un riesgo. Claro que viví con miedo. No me gusta el escándalo. Una mujer inteligente lo lleva por la vía legal”.

Pudo obtener respuestas y entendió lo que vivía a través de los estudios de género: “Cuando estás aislado de tu gente, cuando no tienes redes de apoyo, cuando no te dejan trabajar y te dicen: ‘Vete tú de la casa’, supe que vivía violencia. No me victimizo. No tener recursos me mantenía atada. Mi madre dependía y depende de mí. Tuve que tragarme muchas cosas”, manifestó.

Ex de Juan Osorio / Cortesía de la entrevistada/Redes sociales

¿Emireth Rivera, ex de Juan Osorio teme por su seguridad?

Sobre si teme a Juan Osorio aclaró: “Claro. Le temo a cualquier agresor. Sé en qué condiciones estamos

las mujeres en nuestro país. Nos sentimos en estado de indefensión. Las situaciones se manipulan cuando hay dinero y poder”.

El proceso seguirá: “Sí. Espero que las autoridades juzguen con perspectiva de género. Que se detenga esta impunidad. Aun con las pruebas en la carpeta, estas no se esclarecen”, expresó.

La violencia hoy en día se sigue de oficio y puede llegar a ser privativa de la libertad: “Mi intención no es perjudicar a nadie, sino hacerme justicia a mí, porque son mis derechos. Hoy estoy muy construida. Ante la violencia vivida, lo primero es sanarte. Son 10 años de esto. Encontré una forma de vida en estas causas sociales, reivindicando los derechos de las mujeres. Estoy fortalecida. Todas debemos seguir adelante”, concluyó

En redes sociales, circula un video en el que le escucharía al productor Juan Osorio decir: “No me importan tus derechos y tu igualdad de género. A ti te voy a poner ¡uno!” .

Juan Osorio denunciado por presunta violencia / Cortesía de la entrevistada/Redes sociales

No te pierdas: ¿Juan Osorio demandará a Niurka? La vedette revela: “Me amenazó”

¿Cómo fue la historia historia de amor entre Juan Osorio y la actriz Emireth Rivera, su ex?

2004 Conoce al productor televisivo, Juan Osorio,

2006 Contraen matrimonio. Se separan en 2015.

2016 Firman el divorcio. Inician las denuncias por parte de ella por violencia psicoemocional y patrimonial que dice haber vivido a su lado.Él presuntamente intenta despojarla del domicilio conyugal. Ambas carpetas siguen su curso.

Juan Osorio y su exesposa / Cortesía de la entrevistada/Redes sociales

¿Quién es la actriz Emireth Rivera, ex de Juan Osorio?

Originaria de la CDMX. Emireth Rivera

En 2011 Inició en los medios de comunicación produciendo y conduciendo contenidos de perspectiva de género.

En 2018 aceptó la candidatura a diputada del Distrito 20 de la CDMX.

Actualmente es fundadora y productora del espacio Femme Awake. Es conferencista y vicepresidenta de la Asociación de Jefas de Empresa (AMMJE) de la CDMX.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Juan Osorio confirma que Fernando tuvo un hijo con Blanca Soto: “Es un bebé hermoso”