Emilio Osorio respalda a su papá Juan en la demanda de su ex por presunta violencia intrafamiliar

El actor Emilio Osorio también habló un poco de su próxima estancia en La Casa de los Famosos México.

En medio de la controversia por la demanda que interpuso Emiret Rivera en contra de Juan Osorio por presunta violencia familiar, Emilio Osorio se pronuncia al respecto y asegura que apoya a su padre en esta complicada situación.

Mediante un encuentro con la prensa, el también hijo de Niurka señaló que su padre es lo “suficientemente grande” para defenderse solo, pero que siempre contará con su respaldo ante cualquier percance.

“Él, al fin y al cabo, defiende, al fin y al cabo, va a hacer sus cosas. A veces hay situaciones buenas, a veces situaciones malas, pero yo creo que, lo mejor, como hijo, que puedo hacer es apoyarlo en todo lo que yo pueda y dejarlo que él resuelva las cosas que tiene que resolver”, apuntó.

Bajo este panorama, expresó que está muy orgulloso de sus padres y la forma en la que lo criaron, por lo que no tiene nada que reclamarles: “yo estoy orgulloso de mi papá y de mi mamá”, apuntó.

Emilio Osorio está muy orgulloso de su padre y dice que siempre lo apoyará. / Facebook: Juan Osorio

De igual forma, admitió que no sabe a fondo sobre el tema de la demanda, pero contó que sí llegó a convivir con Emiret Rivera y confía en que pronto se podrá solucionar el asunto.

“No sé ni qué demanda es. Supongo que es parte de la vida. Sí, algunas veces (conviví con Emiret Rivera), no la conozco muy bien, pero sí me tocó. Desde chiquito, no me metí en las relaciones de mis padres”, apuntó.

Emilio Osorio habla sobre La Casa de los Famosos México

En otros temas, Emilio Osorio habló de su próxima participación en La Casa de los Famosos México y comentó que su intención es divertirse, así como representar al público.

“Pienso entrar, divertirme, disfrutarlo. He visto otras temporadas y sí creo que hace falta a alguien que esté más del lado del público, en el aspecto de contar los chismes que pasan”, indicó.

Asimismo, pidió disculpas “anticipadas” por si el reality llega a sacar “lo peor” de él, aunque su meta principal es que la gente vea su mejor lado y lo apoyen.

Emilio Osorio está listo para entrar próximamente a La Casa de los Famosos México. / Instagram: @emilio.marcos

La demanda de Emiret Rivera en contra de Juan Osorio

Hace unas semanas, salió a la luz que Juan Osorio está enfrentando una demanda por presunta violencia familiar hacia Emiret Rivera, quien fue su pareja desde 2006 hasta 2015.

Tras esto, el propio productor afirmó que no tenía “nada que temer” y cree que su exesposa solo busca perjudicarlo, pues, aparentemente, le tiene resentimiento.

“Lo que me deja muy tranquilo es que soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones”, se defendió en su momento.

Juan Osorio dejó claro que no tiene miedo del proceso legal en su contra y cree que su ex solo busca perjudicarlo. / Facebook: Juan Osorio

