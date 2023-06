Expareja de Juan Osorio lo denuncia por presunta violencia familiar a 7 años de terminar; él se defiende

De 2006 a 2015, Juan Osorio estuvo casado con Emireth Rivera, quien ahora lo denuncia.

A principios de mayo la noticia de una presunta denuncia en contra del productor Juan Osorio por supuesta violencia familiar ejercida a una de sus ex esposas, pusieron en el ojo del huracán al productor; sin embargo, hasta ahora se ha pronunciado, asegurando que su mente esta tranquila de lo que se le acusa.

En un encuentro con los medios de comunicación el reconocido productor de telenovelas, reaccionó a los señalamientos en su contra y aunque no pudo dar muchos detalles si habló de llegar hasta el final para poder dar solución a esta situación.

“Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución (...) ustedes me conocen, yo no soy así”, destacó en primera instancia.

Juan Osorio también especuló que el juicio en su contra podría tener varias intenciones ocultas que solo se esclarecerán con el tiempo.

“Eso tiene otro trasfondo, pero bueno. Esas cosas no se mencionan hasta que no se termina legalmente un juicio”, continuó. En el momento que pase algo, lo que sea, lo daré a conocer; nunca me he escondido”, añadió.

El ex de Niurka Marcos puntualizó que todo el proceso legal en su contra no lo tomó del todo desprevenido.

“Lo que me deja muy tranquilo es que soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones”, externó ante las cámaras.

Aquí la exesposa del productor cumplía 33 años en 2014. / Archivo TVNotas

Y agregó: “Hay una cita de una audiencia y cuánto pase ya habré informado cómo vamos. El que nada debe, nada teme. Me siento muy tranquilo”.

Hasta el momento la expareja de Juan Osorio, Eva Daniela no ha dado declaraciones sobre esta denuncia, pero el productor asegura que nunca agredió a quien fuera su esposa por casi 10 años.