‘El Guana': Ella es la actriz que le rompió el corazón y lo dejó por otro: “Eran la pareja perfecta”

En la primera semana del reality “La casa de los famosos México 2025", José Luis Rodríguez ‘Guana’ compartió una historia de amor fallido que vivió. Detalló que, tras varios años de relación con una actriz, ella le pidió un tiempo para pensar mejor las cosas. Él aceptó y, como todo un caballero, se salió del departamento que compartían. A los días, trató de hablar con ella y se enteró, por medio de una llamada con la madre de la actriz, que una noche antes se había casado y que todo se había acabado.

¿Quién es la actriz, expareja de ‘Guana’, que lo dejó por otro hombre?

Mucho se ha especulado sobre quién le hizo esto a ‘Guana’. Una fuente cercana al actor confesó que se trata de la actriz de teatro Ana Cecilia Anzaldúa:

“Ellos duraron 7 u 8 años. Se conocieron desde que empezaron a trabajar juntos en comedias musicales. Si no mal recuerdo, fue en “El violinista en el tejado”, en 2004. Fueron grandes amigos durante muchos años hasta que el flechazo ya se dio”.

“Para 2010 ya eran novios y todos lo sabíamos. Derramaban amor por todas partes, pero también se daban sus espacios. Aunque trabajaban casi siempre en las mismas producciones teatrales, tenían una individualidad increíble. Formaron una de las parejas más sólidas dentro del mundo del teatro y de la comedia musical”.

Mira: El Guana: Así causó furor en Me caigo de risa cuando dejó nada a la imaginación, ¡Ahora va por La casa de los famosos México!

Ella es Ana Cecilia Anzaldúa , quien dejó a ‘Guana’ hace años y se fue con otro, tras casi 8 años de relación. / Redes sociales

Con respecto a la llamada que tuvo ‘Guana’ con la mamá de Ana Cecilia, la fuente nos contó:

“Eso sí fue cierto. ‘Guana’ cayó en una depresión muy fuerte de la que le costó demasiado trabajo salir. Aunque siempre estaba de buenas y alegre, los que realmente somos sus amigos estuvimos ahí en las noches sin consuelo, en los momentos difíciles. No solamente fue la ‘traición’, por así decirlo, sino que además fueron los sueños que se esfumaron y que estaban ya sobre la mesa”. Fuente cercana

“‘Guana’ siempre había querido ser padre. Siempre quiso tener hijos con Ana Cecilia. Era un tema del que hablaban. Ella siempre puso pretextos para no tenerlos. Decía que no era el momento, que mejor después, que ahorita los 2 tenían mucho trabajo y que mejor para el otro año. Así pasó el tiempo. De hecho, cuando ocurrió todo esto,en 2018, se entendía que ese año lo iban a intentar. Eso lo tenía demasiado ilusionado. De la noche a la mañana, su casa, su mujer y sus sueños se fueron por la puerta y con otro hombre (de quien solo se sabe que es músico)”.

“Con Ana Ceci se rompió toda la relación. No fue nada padre lo que hizo. Dicen, aunque no me consta, que ella ya estaba en relación con el otro desde meses atrás. Se conocieron en la gira “Mentiras, el musical”, cuando daban funciones en el interior de la República. No soy nadie para juzgar o criticar algo, pero creo que siempre la verdad hubiera sido la mejor aliada. Irse, llevarse todo lo que entre los 2 compraron, muebles y cosas, y dejarlo sin nada... Nadie merece eso”.

Checa: La casa de los famosos México 2025: Estos son los participantes confirmados este 22 de julio

Ana Cecilia Anzaldúa y ‘Guana’ tuvieron una relación de 8 años. / Redes sociales

Mira: La casa de los famosos México: ¿El Guana furioso con Mariana Botas por quemar su entrada al reality? Él habla

¿Quién es la novia de ‘el Guana’, conductor de Me caigo de risa?

“Dicen que por algo pasan las cosas y, cuando más gris se mostraba el panorama en cuestiones del amor, a ‘Guana’ le vino una de las mejores oportunidades: Entrar a “Me caigo de risa” en 2018-2019. Eso le cambió la vida”.

Aunque los 2 aún se dedican a la comedia musical, no hay relación alguna. “Si se llegan a encontrar, se saludan, porque él es un caballero, pero una amistad no hay. Ahora mi amigo ‘Guana’ está feliz con Citlali (ella es actriz y bailarina, llevan alrededor de 4 años juntos), una gran mujer que vino a darle la paz y, sobre todo, el amor que siempre ha entregado”, concluyó.

Mira: ¿Quién ganará La casa de los famosos México 2025 según Inteligencia Artificial?

Luis Rodríguez ‘el Guana’ sufrió depresión tras la traición de su ex. / Redes sociales

¿En que producciones ha participado ‘Guana’?

Nació en Guanajuato. Llegó a la CDMX en la década de los 90 para empezar en el teatro musical.

Participó en el musical “Hello, Dolly!”, al lado de Silvia Pinal

En la televisión ha participado en proyectos como: 2Cita a ciegas”, “Una familia de diez” y “Me caigo de risa”.

En teatro ha participado en proyectos como: “Bule Bule, el show” y “La obra que sale mal”, entre muchas más.



¿Quién es Ana Cecilia Anzaldúa, exnovia de ‘Guana’?

Debutó en 2007 en “La bella y la bestia” como soporte y cover de varios personajes, incluso el principal.

Ha participado en varios musicales como: “La línea del coro”, “Mentiras, el musical”

Ha sido parte importante del mundo del doblaje en producciones como: “Casi embarazada”, “Paris 36", “Halloween”, el inicio, entre otras

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .