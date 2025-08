Wendy Guevara: ¿Cuál es la multa si difundes el video filtrado de ‘la Perdida’? Esto dice la Ley Olimpia

Primero le robaron el celular, luego la privacidad… y ahora todo México habla de ella. Wendy Guevara, conductora de La casa de los famosos México, vivió la filtración de un video privado que ya confirmó como real. Pero, mientras ella decide mantenerse en paz, la Ley no perdona: compartirlo podría costarte muy caro. ¿Cuánto podrían pagar quienes compartan este contenido sin consentimiento? ¡Te contamos los detalles!

Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Wendy Guevara y por qué se filtró su video íntimo?

Todo comenzó con un violento asalto en el que Wendy Guevara, integrante de ‘las Perdidas’, fue despojada de su celular. El incidente ocurrió el pasado 2 de julio, mientras la influencer se encontraba acompañada por sus amigas Paola Suárez y Vanessa “Labios 4K”. Aunque en ese momento parecía solo un robo más, días después comenzaron a surgir amenazas que apuntaban a la difusión de contenido privado de Wendy.

Ella, fiel a su estilo, bromeó diciendo que no había nada en esos videos que pudiera dejarla mal parada, pues su pasado en las calles era bien conocido por sus seguidores. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: comenzó a circular un video privado en el que aparece Wendy Guevara. el clip fue difundido en su cuenta de Instagram sin su autorización.

Al principio, muchos dudaban de la autenticidad del material, pero la polémica se desató cuando ella misma confirmó que el video es real. Aunque no reveló detalles sobre cuándo o cómo fue grabado, sí aclaró que se trató de un contenido personal que no debía salir a la luz. “Sí soy yo. Lo grabé hace tiempo, pero me robaron el celular y me hackearon”, expresó en un en vivo a través de YouTube.

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su video filtrado con imágenes comprometedoras?

Lejos de esconderse, Wendy Guevara enfrentó la situación con transparencia, dejando claro que no se siente avergonzada ni culpable por lo ocurrido. En su transmisión, habló directamente con sus seguidores y se mostró molesta por la invasión a su privacidad, pero tranquila respecto a su pasado. “No me da pena, no me avergüenza, porque todos tenemos intimidad”, declaró.

También fue enfática al decir que, por el momento, no tomará acciones legales, ya que quiere proteger su salud mental. “No quiero desgastarme en eso”, dijo, dejando ver que prioriza su bienestar por encima del escándalo. La influencer ha recibido muestras de apoyo masivas en redes sociales, donde usuarios y fans han elogiado su valentía, autenticidad y madurez emocional para abordar el tema sin caer en el dramatismo.

¿Qué dice la Ley Olimpia sobre compartir videos íntimos sin consentimiento, como el de Wendy Guevara?

Aunque Wendy Guevara no quiere iniciar un proceso legal, la Ley Olimpia sí considera este tipo de hechos como un delito. Esta legislación, que nació para proteger principalmente a mujeres víctimas de violencia digital, sanciona a cualquier persona que difunda, comparta, almacene o comercialice contenido privado sin autorización de quien aparece en él.

En el caso de la Ciudad de México, donde se presume ocurrió el hackeo, la pena puede ir de 4 a 6 años de prisión, además de una multa de entre 56 mil y 113 mil pesos mexicanos. Esta sanción puede aplicarse incluso si solo se reenvió el video por redes sociales o se guardó en un dispositivo con intención de compartirlo.

Además, la Ley también contempla la violencia mediática y digital, especialmente si el contenido fue publicado en medios o plataformas que denigren a la persona, promuevan discursos de odio o perpetúen estereotipos sexistas. Es decir, no solo quien lo filtró, sino cualquier persona que contribuya a su difusión podría enfrentar serias consecuencias legales.

¿Cómo podría afectar el escándalo del video provado a Wendy Guevara dentro de La casa de los famosos México 2025?

Pese a la tormenta mediática, Wendy Guevara continúa firme en sus compromisos profesionales, incluyendo su participación como conductora en La casa de los famosos México 2025. Aunque muchos pensaron que se vería afectada por la filtración, la influencer aseguró que la misma producción le mostró su total apoyo.

Así como Marie Claire Harp y Galilea Montijo, conductoras de La casa de los famosos México 2025, también han expresado públicamente su respaldo y cariño hacia Wendy Guevara.

“Hablé con mis jefes, de aquí de la chamba. Yo pensé que me iban a regañar y me dijeron: ‘No eres la primera a la que le ha pasado, no te sientas protagonista, a muchos les ha pasado esto’” Wendy Guevara