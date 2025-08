Wendy Guevara se sincera tras filtración de video comprometedor ¿Estará hoy en la gala de La casa de los famosos?

Wendy Guevara vuelve a estar en el ojo del huracán, por la filtración de un video comprometedor con contenido para mayores que apareció brevemente en su cuenta de Instagram y aunque fue eliminado rápidamente, desató una ola de comentarios en redes. La influencer confirmó la veracidad del material y explicó que fue víctima de un hackeo tras el reciente robo de su celular. ¿Podrá seguir como conductora de “La casa de los famosos México”? ESto fue lo que aclaró Wendy de lo que pasó.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: ¿Quién es el primer eliminado del domingo 3 de agosto?

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo se filtró el video de Wendy Guevara con imágenes comprometedoras, el 3 de agosto?

Wendy explicó que, tras el robo de su celular, notó actividad extraña en su cuenta de Instagram. De pronto, el video personal y de situaciones para mayores apareció publicado sin su consentimiento. Aunque fue eliminado casi de inmediato, muchas personas ya lo habían visto e incluso comenzaron a capturas circulares. “Se metieron a mi Instagram, y desde ahí lo subieron”, narró. Afortunadamente, su equipo actuó rápido y cambió todas las contraseñas.

La influencer había anunciado días antes que existía la posibilidad de que su contenido privado fuera expuesto. Además, señaló que durante la revisión de su cuenta detectaron un perfil sospechoso activo desde adentro, lo que confirmaría el hackeo.

“Yo soy muy abierta y siempre he dicho que me grabo… pero eso no justifica que alguien viole tu privacidad” Wendy Guevara

Te puede interesar: Paola Suárez y Karina Torres piden perdón a fans por decir que entrarían a La casa de los famosos México 2025

Wendy Guevara se va de Televisa y explica sus razones / Instagram

¿Qué medidas legales tomó Wendy Guevara por la publicación de un video de ella en redes sociales?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha confirmado si planea presentar una denuncia formal, aunque sus declaraciones sugieren que está evaluando sus opciones. En México, ya existen antecedentes de personas que han logrado sancionar a los responsables de difundir material privado sin autorización gracias a la Ley Olimpia.

La situación sigue generando reacciones en redes, mientras que Wendy, como siempre, enfrenta la polémica con franqueza, sin dejar de visibilizar los riesgos a los que están expuestas las figuras públicas en la era digital. Aunque muchos se enfocaron en el escándalo, lo cierto es que este tipo de casos merecen un análisis más profundo sobre privacidad, violencia digital y justicia.

Te puede interesar: Facundo pregunta al ‘Chicharito’ en La casa de los famosos México el papel de Shiky, “según sus estándares”

El presunto fraude contra Wendy Guevara ocurrió mientras estaba en Washington. / Instagram

¿Qué es la Ley Olimpia y cómo protege a personas a quienes se expone en videos o fotos como le pasó a Wendy Guevara?

El caso de Wendy Guevara ha reactivado la conversación sobre la Ley Olimpia, una disposición legal vigente en México que busca castigar a quienes difundan contenido privado sin consentimiento. Esta ley considera la violencia digital como un delito y contempla penas de hasta seis años de prisión, además de sanciones económicas, para los responsables.

Wendy dejó claro que no se siente avergonzada por el contenido de su video con situaciones adultas que se publicó por unos momentos en redes sociales, pero sí molesta por la violación a su privacidad. “Ya sabes cómo soy. Yo me grabo y todo, pero eso no da derecho a que alguien ande subiendo mis cosas”, declaró. En redes, muchos usuarios han salido en su defensa, pidiendo que se investigue quién fue el responsable y se le aplica la ley.

Te puede interesar: ¿Qué dijo el público de que Ninel sacó del cuarto a Adrián Di Monte en La casa de los famosos México 2025?

¿Qué dijo Wendy Guevara de si estará en la gala de eliminación de La casa de los famosos México el domingo 3 de agosto, tras la filtración de un video?

A pesar del revuelo causado por la filtración de su video de situaciones para mayores, todo indica que Wendy Guevara no faltará a su compromiso con La casa de los famosos México 2025. Durante el en vivo que realizó en su canal de YouTube para hablar del hackeo, se pudo ver que la influencer se estaba arreglando mientras conversaba con sus seguidores, lo que da a entender que tenía programada una aparición pública.

Rodeada de su equipo de maquillaje, Wendy mencionó entre risas que tenía que trabajar porque no era millonaria. Aunque no especificó directamente que se dirigiera a la gala de eliminación, sus palabras y el contexto apuntan a que sí estará presente en la transmisión de este domingo, demostrando que, pese a la crisis personal, sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Así fue el estreno con sorpresas, estrategias ¿y un habitante secreto?