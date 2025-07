¿Wendy Guevara regresa como habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025? Confesión desata rumores

Wendy Guevara se ha consolidado como una de las personalidades más importantes de ‘La casa de los famosos México’. Desde que se coronó como la ganadora de este reality, ha obtenido más popularidad y fama, principalmente, por su divertida forma de ser.

Ahora, Wendy Guevara conforma parte del elenco de conductores de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, lanzó una contundente confesión que desató rumores sobre la posibilidad de que vuelva a ser habitante de ‘La casa’. ¿Será?

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su posible participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Luego de que se confirmó que Wendy Guevara volverá al formato que la consagró, ‘La casa de los famosos México 2025’, en calidad de presentadora de las pre y post‑galas para la plataforma ViX, acompañada del comediante Ricardo Margaleff, en esta ocasión, reveló que sí consideraría el volver al encierro por una fuerte razón.

A pesar de que la dinámica de estar aislados y convivir ha representado un desafío importante para casi todos los participantes, la líder de ‘las Perdidas’ señaló que no todo es tan malo como lo pintan. Incluso, consideró el regresar como habitante.

“Uno no paga renta, no paga agua, no paga comida, no paga luz. Además, me encantaría entrar sin cobrar porque además ves cuerpos espectaculares. Vacaciones, alberca calientita”, reveló Wendy sobre las razones por las que le gustaría regresar al reality.

Wendy Guevara habla de su participación ¿como habitante en ‘La casa de los famosos México’ 2025? / IG: @soywendyguevaraoficial

Eso no es todo, también lanzó una fuerte advertencia a ‘la Jefa’. Mencionó que estaría dispuesta a entrar al reality, ¡sin paga!

“Nomás un favor, sí voy a decir... Nomás, no le voy a hacer caso a ‘la Jefa’ de nada porque no estoy cobrando”, bromeó la influencer.

Al parecer, las advertencias de Wendy Guevara solo serían de broma. Aunque algunos usuarios señalaron que su personalidad es única y sería una gran noticia que entre con los habitantes confirmados de esta temporada.

Wendy Guevara habla de su participación ¿como habitante en ‘La casa de los famosos México’ 2025? / IG: @soywendyguevaraoficial

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Al momento, la producción de ‘La casa de los famosos México 3’ ha revelado a nueve habitantes que buscarán coronarse como el ganador de esta edición. Ellos son:

¿Cuándo empieza ‘La casa de los famosos México’?

¡La cuenta regresiva ha comenzado! La tercera edición de ‘La casa de los famosos México’ llegará a las pantallas el domingo 27 de julio de 2025 a las 20:30 horas, y promete ser la más intensa hasta ahora. La transmisión será simultánea por Las estrellas, Canal 5 y ViX, donde los fans vivirán la experiencia completa con acceso en tiempo real a todas las cámaras, las 24 horas del día.