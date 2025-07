Exintegrante de Big brother quería entrar a La casa de los famosos México, ¡pero sus hijos le dijeron: “No”!

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 está a punto de comenzar y aunque ya se han confirmado a varias celebridades, como Olivia Colins, Dalilah Polanco y Adrián Di Monte, la producción aún mantiene en suspenso algunos nombres más. Mientras se especula quién ocupará los últimos lugares del reality, una actriz muy conocida por el público confesó que estuvo cerca de aceptar… pero tuvo que decir que no por un poderoso motivo familiar.

Se trata de Michelle Vieth, actriz con una larga trayectoria en telenovelas y reality shows, quien ya tiene experiencia en este tipo de formatos gracias a su paso por Big brother VIP en 2003. Aunque reveló que le encantaría integrarse a la competencia, hay una razón que la frena por completo: sus hijos.

La producción de “La casa de los famosos” podría estar engañando a los epsectadores / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

Te podría interesar: ¡Nicola Porcella se niega a volver a ‘La casa de los famosos México’!: “Ya no tengo nada que ver”

¿Por qué Michelle Vieth no participará en La casa de los famosos México 2025?

Durante una entrevista con el programa De primera mano, Michelle Vieth confesó que sí fue considerada para ser parte de La casa de los famosos México 2025, pero al plantearlo en casa, la respuesta de sus hijos fue clara y rotunda.

“Cuando le pregunté a mis hijos me dijeron: ‘No, mamá, ¿cómo? Una semana y no puedo hablar contigo’” Michelle Vieth

Vieth explicó que, a diferencia de hace dos décadas cuando pudo entrar a Big brother VIP sin problema, ahora tiene otras responsabilidades como madre de cuatro hijos, lo cual hace que su situación personal sea muy distinta.

“Mis hijos ya dijeron que no, que su mamá incomunicada una semana no es algo viable, ya teniendo 4 hijos es imposible que la mamá se desaparezca” Michelle Vieth

Michelle Vieth antes de hacerse arreglito estético.

Checa: Famosa actriz, expareja de Eugenio Derbez, podría formar parte de ‘La casa de los famosos México 2025'

¿Qué dijo Michelle Vieth sobre su experiencia en Big Brother VIP?

Michelle Vieth tenía apenas 23 años cuando participó en Big brother VIP 2 en 2003, reality del que fue la cuarta eliminada. En ese entonces, no tenía hijos ni compromisos familiares mayores, por lo que pudo permanecer en aislamiento sin mayor problema durante el tiempo que duró su estancia en la casa.

Aunque hoy sigue siendo muy popular, su papel como madre le impide aceptar proyectos tan demandantes como La casa de los famosos México 2025.

“Por eso no me he podido sumar porque son cuatro que necesitan a su mamá”, comentó con sinceridad.

La actriz dejó claro que está agradecida por haber sido considerada para el reality, pero su prioridad es su familia.

Mira: Wendy Guevara y Mario Bezares confirman a nuevo integrante de ‘La casa de los famosos México 2025'

Michelle Vieth ya tiene a su favorita de La casa de los famosos México 2025

Aunque no formará parte del elenco, Michelle Vieth ya tiene a su favorita dentro de La casa de los famosos México 2025: su amiga y colega Dalilah Polanco, actriz conocida por su trabajo en comedia, quien ya fue confirmada como una de las participantes de esta temporada.

Vieth expresó admiración y apoyo absoluto hacia ella: “Yo adoro a Dalilah, qué valiente”, dijo al referirse a la decisión de su amiga de entrar al reality.

La actriz considera que Polanco es una mujer arriesgada, valiente y con la fuerza necesaria para enfrentar el encierro, las cámaras y las estrategias de convivencia del show.

¿Quién es Michelle Vieth y en qué realities o proyectos ha participado?

Michelle Vieth, nacida el 19 de noviembre de 1979 en Marshalltown, Iowa, es una actriz y conductora de televisión reconocida por sus múltiples apariciones en telenovelas juveniles y su carisma ante las cámaras. Se hizo famosa por protagonizar ‘Mi pequeña traviesa’ en 1997 y después consolidó su carrera con títulos como ‘Soñadoras’, ‘Clase 406' y ‘Amigas y rivales’.

Su paso por los realities comenzó con Big brother VIP en 2003, donde fue una de las figuras más queridas por el público, aunque fue eliminada antes de llegar a la final. También ha participado como conductora en programas de revista y ha sido parte de obras de teatro y proyectos independientes.

En cuanto a su vida personal, Michelle ha tenido relaciones sentimentales públicas, como con el actor Héctor Soberón, con quien estuvo casada de 2004 a 2008. Posteriormente, tuvo una relación con Leandro Ampudia, con quien tuvo dos hijos. Años más tarde, mantuvo otra relación con Christian Aparicio, con quien también tuvo dos hijos más.

Hoy en día, se mantiene alejada del escándalo mediático y enfocada en la crianza de sus hijos, a quienes considera su motor y su prioridad por encima de cualquier proyecto profesional.