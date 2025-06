Michelle Vieth responde a las críticas tras polémica por su “nuevo” rostro

Desde hace unos meses, la actriz y conductora Michelle Vieth se convirtió en tendencia por su nueva apariencia. La famosa llamó la atención por su “nuevo rostro” que sorprendió al público.

Usuarios en redes sociales le han dejado un sinfín de comentarios comparándola con figuras como Lyn May y Ninel Conde, preguntándose si la nueva imagen de la conductora es producto de un arreglito estético.

La actriz decidió responder a los señalamientos y, nos habló en TVNotas con franqueza sobre el tema. Sin confirmar ni negar si ha pasado por el quirófano o algún otro arreglito, Michelle aseguró que los comentarios no le afectan, pues tiene claras sus prioridades. Comentó que toma los comentarios sobre su aspecto con “respeto y responsabilidad” y expresó que no le afectan en lo absoluto: “La verdad lo más importante son mis hijos. De ahí, que gire el mundo”.

Michelle Vieth antes de hacerse arreglito estético.

Michelle dice que goza de una excelente salud y se siente bien consigo misma: “La verdad es que yo me cuido. Soy muy saludable. Me enfermo muy poco, porque mi sistema inmune está alto. Me enfermo muy poco por la dieta que llevo”, compartió, reafirmando que su estilo de vida sano es la base de su bienestar.

Sin embargo, habló sobre un tema más profundo detrás de los comentarios negativos en redes: “Tristemente son las mismas mujeres (las que critican). Creo que hay una responsabilidad enorme. Se ha avanzado pero aún falta mucho por hacer. Simplemente, en la vida, como mujer, hay que predicar con el ejemplo, porque yo te podría decir muchas cosas con palabras, pero lo que realmente hace la diferencia es el ejemplo”, indicó.

Michelle Vieth antes y después

Agregó a propósito de la violencia que ella misma ha vivido en sus relaciones, que está normalizada en la sociedad, destacando lo importante que es buscar ayuda para salir de ello: “También hay mujeres violentadoras. Hay mujeres que tristemente, aunque tú pidas respeto, no te lo dan. Entonces, es independiente del género la violencia”.

“Existe el violentómetro en donde con información, con herramientas y trabajo personal se sale adelante de una situación de violencia. Hay que identificar al agresor como lo que es y cuando te tratan de cierta manera tienes que entender que no hay que normalizar la violencia y eso conforme vas aprendiendo, te vas educando y vas viviendo, te das cuenta. Cuando estás dentro y eres víctima de violencia no lo reconoces, por eso es importante ir con el especialista e informarte”, reconoció.

Michelle Vieth, junio 2025

¿Héctor Soberón se enfermó de cáncer por culpa de Michelle Vieth?

Por último, habló acerca de su expareja, Héctor Soberón, quien recientemente pasó por cáncer y dijo a TVNotas que cree haberse enfermado porque se quedó con emociones guardadas de hace 20 años.

“Yo ya dije lo que tenía que decir y como lo dije en su momento, yo nunca le deseé una enfermedad a nadie”, comentó.

Por último, llamó a no revictimizar a quienes han pasado por momentos complicados de violencia: “Yo, que también he estado del otro lado del micrófono, creo que debemos de tener esta información a la mano justamente para no caer en un delito (de revictimizar)”, finalizó.

Recordemos que Michelle conoció a Héctor Soberón en 1997 y fueron novios a pesar de que él le llevaba 15 años. Se casaron cinco años después, pero terminaron al año de matrimonio porque el actor la acusó de serle infiel.

Luego surgió un video privado de ella, y la actriz acusó a Héctor de haber sido quien lo difundió. Esta historia la ha llevado a convertirse en activista para penalizar la publicación de imágenes privadas por venganza.

En mayo de este año, el actor declaró a TVNotas que enfermó de cáncer por no hablar de sus emociones: “porque no hay de otra y así confrontas los ataques”.

Michelle al enterarse de la enfermedad que padeció su ex mencionó: “Es una noticia desafortunada que a alguien le diagnostiquen una enfermedad de esta índole. Lo único que puedo hacer es mandarle bendiciones a las personas que están atravesando por una situación similar. Oración y acercarse a Dios, que los milagros existen y que las bendiciones también se multiplican”.

La actriz recientemente dijo si ya perdonó a su ex por el video filtrado: “Yo ya perdoné, pero no me voy a poner enfrente de mi violentador. Que uno exima un perdón no disculpa un delito”.

Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron casados dos años. entre los años 2002 al 2004 / Redes sociales

¿Quién es Michelle Vieth?

Saltó a la fama en la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’, también ha protagonizado otras más como: ‘Soñadoras’,’ ‘Mujeres engañadas’, Amigas y rivales’ y más.



En realities ha participado en: ‘Big brother VIP’ y ‘La isla’. Ha conducido programas como ‘Cuéntamelo ya!’, ‘Tu casa’, entre otros.



Actualmente colabora en el podcast ‘Brutalmente honestas’ donde con otras mujeres famosas, habla de casos de mujeres violentadas

