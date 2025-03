Conductor de ‘Hoy’ se presentó a grabar programa en estado inconveniente; aseguran

Tras su salida de del programa ‘Hoy’, Nicola Porcella se encuentra enredado en un nuevo escándalo. El actor peruano fue señalado de grabar sus programas en estado inconveniente, junto a su compañero Omar Fierro.

Recordemos que Nicola Porcella tomó la decisión de despedirse por un tiempo del matutino ‘Hoy’ debido a que se dedicaría a su pasión, la actuación. Sin embargo, también participa como conductor del programa ‘Qué buena hora’, en el cual comparte foro con Omar Fierro y Michelle Vieth.

¿Nicola Porcella y Omaer Fierro grabaron en estado inconveniente?

En esta ocasión, destaparon que, supuestamente, Nicola Porcella y su compañero, Omar, habrían grabado el programa ‘Qué buena hora’ pasados de copas. Situación que llevó a Michelle a quejarse con la producción.

De acuerdo con Kadri paparazzi, Michelle Vieth se quejó con la producción del programa por esta situación. Supuestamente, se dijo cansada de la actitud de sus compañeros de foro, cuando se presentan a las grabaciones en estado inconveniente.

“Resulta que han tenido fuertes discusiones porque Michelle Vieth un día se paró del set, llorando, y pidió hablar con el productor, debido a que Omar Fierro y Nicola, estando al aire, grabando su programa, empiezan a tomar y ya ‘pasaditos’ de copas, empiezan a encimarle la voz a ella, no la dejan hablar”. ‘El Lobo’

‘El Lobo’ reiteró que la también actriz no estaría a gusto con el trato de sus compañeros y pidió que la producción “hablaran con ellos”.

“Michelle está inconforme, ya no está a gusto, pidió que hablaran con ellos, porque no la dejan hablar todo por pasarse de copas. Sin embargo, se lo están pasando por el arco del triunfo y no le están dando el respeto que se merece Michelle Vieth”, agregó.

Al momento, no dieron más detalles sobre la posible repercusión que tendrían ambos conductores por llevar a cabo estos actos considerados “no éticos” ante la producción y los televidentes.

Por su parte, Nicola Porcella y Omar Fierro no han dado réplica con respecto a estas especulaciones en su contra.

¿Cómo despidieron a Nicola Porcella de ‘Hoy’?

Nicola Porcella, conductor peruano y finalista de ‘La casa de los famosos México’, anunció su salida temporal del programa matutino ‘Hoy’ el pasado 7 de marzo de 2025. Esta decisión se debe a su participación en la telenovela ‘Amanecer’, producida por Juan Osorio, donde compartirá créditos con actores como Fernando Colunga, entre otras personalidades.

Durante la emisión en vivo, Porcella expresó su tristeza por dejar el programa. Destacó la comodidad y felicidad que experimentó en su trabajo en el matutino. Andrea Escalona, su compañera, lo despidió emotivamente.

La producción de ‘Hoy’ aclaró que la salida de Porcella es temporal y que su lugar en el programa estará disponible para él una vez que concluyan las grabaciones de la telenovela.

Porcella se incorporó como conductor oficial de ‘Hoy’ en octubre de 2024, tras su destacada participación en ‘La casa de los Famosos México’. Su carisma y profesionalismo le ganaron el cariño del público y de sus compañeros en el matutino.

