Conductor de ‘La casa de los famosos México’ queda fuera de la temporada 2025: “Me duele”

Tras el éxito de las primeras dos temporadas de ‘La casa de los famosos México’, la producción ya se encuentra afinando los detalles para su tercera edición en 2025. Aunque en un principio se dudó de su regreso debido a la pérdida de patrocinadores por los conflictos en la temporada anterior, finalmente se confirmó que el reality seguirá adelante.

Pablo Chagra no regresará como host digital de ‘La casa de los famosos México’

En medio de la confirmación de los conductores que sí regresan, como Galilea Montijo, Cecilia Galliano, Odalys Ramírez y Diego de Erice, se reveló que Pablo Chagra, quien era el host digital del reality, no continuará en el proyecto.

El propio Chagra fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, expresó su tristeza por no formar parte de esta nueva edición del reality que, según sus palabras, le dejó grandes aprendizajes.

Pablo Chagra se dijo muy emocionado de participar como conductor en La Casa de los Famosos México / Instagram: @pablo.chagra

“Es oficial, se los tengo que confirmar: este 2025 ya no estaré al frente de las redes sociales, tampoco me van a encerrar, eso sí que no. Es una noticia que les tengo que dar yo, me duele un poquito, aprendí mucho, estoy muy agradecido con la productora Rosa María Noguerón”, comentó el creador de Chismillenial.

‘La casa de los famosos México’ 2025: ¿Por qué Pablo Chagra no volverá como conductor?

Aunque su salida del reality le generó nostalgia, Pablo Chagra también adelantó que se encuentra inmerso en otros proyectos que pronto dará a conocer. Con esto dio entender que no regresará por motivos profesionales.

“En esta ocasión hay otros proyectos que ocuparán mi tiempo. Uno ya se enterarán en los próximos días y de los otros hasta que me den permiso. Lamentablemente, no estaré en ‘La casa de los famosos México’, me duele, pero lo bueno es que ahora podré compartir mi punto de vista”. Pablo Chagra

¿Quién tomará el lugar de Pablo Chagra en ‘La casa de los famosos México’?

El conductor reconoció que aún desconoce quién será su reemplazo como host digital, pero reveló que la dinámica podría cambiar:

“Solo escuché un chismecito de que serán varias personas, lo cual está bien porque para una sola persona está bien cabrón”. Pablo Chagra

Galilea Montijo y Pablo Chagra en conferencia de ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

Pablo Chagra confiesa que cumplió un sueño al trabajar con Galilea Montijo

Finalmente, Chagra quien se volvió viral tras probar el caldo de huesos de Sergio Basañez, aprovechó para agradecer la oportunidad de haber trabajado junto a Galilea Montijo.

“Ustedes saben que pude cumplir uno de mis sueños que fue trabajar con Galilea, la reina icónica Montijo. ‘La casa’ no me debe nada, al contrario, estoy muy agradecido me dio tanto. Les va a ir espectacular cuando estrene la temporada. También sé que habrá gente que con esta noticia estará feliz porque igual me gané mis haters, pero bueno, vienen oportunidades diferentes”, concluyó.

